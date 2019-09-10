"Грудь и вино": Кристина Асмус показала идеальную комбинацию для удачного кадра

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус в очередной раз взбудоражила Сеть. Актриса разместила на своей Instagram-странице кадр из гримерки, сопроводив необычным комментарием.
"Вино и грудь - реквизит для фото... За честные выборы... За непобедимого Хабиба... В глаза смотреть нельзя помиловать... Вино с утра - признак мастерства... ", - написала Кристина.
Она также кокетлива спросила подписчиков, а какой вариант у них: "Ваш вариант?".
Фолловеры бросились комментировать фотографию. Поклонники артистки отметили, что она невероятна хорошо, а цвет помады идеально гармонирует с цветом вина.
"Вино - всегда хорошая идея", "Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Шикарна!", "Вино под цвет губ", - писали восхищенные подписчики.
Стоит отметить, что супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова довольно часто позволяет себе публиковать двусмысленные фото, чем вызывает обсуждении в Сети.