Вт, 10.09.2019
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  • "Грудь и вино": Кристина Асмус показала идеальную комбинацию для удачного кадра

"Грудь и вино": Кристина Асмус показала идеальную комбинацию для удачного кадра

Кристина Асмус

ФОТО: instagram.com/asmuskristina/

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус в очередной раз взбудоражила Сеть. Актриса разместила на своей Instagram-странице кадр из гримерки, сопроводив необычным комментарием. 

"Вино и грудь - реквизит для фото... За честные выборы... За непобедимого Хабиба... В глаза смотреть нельзя помиловать... Вино с утра - признак мастерства... ", - написала Кристина. 

Она также кокетлива спросила подписчиков, а какой вариант у них: "Ваш вариант?".

Фолловеры бросились комментировать фотографию. Поклонники артистки отметили, что она невероятна хорошо, а цвет помады идеально гармонирует с цветом вина. 

"Вино - всегда хорошая идея", "Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Шикарна!", "Вино под цвет губ", - писали восхищенные подписчики. 

Стоит отметить, что супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова довольно часто позволяет себе публиковать двусмысленные фото, чем вызывает обсуждении в Сети. 

Ранее Кристина Асмус уже выкладывала смелое фото и ее мужу пришлось вмешаться

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