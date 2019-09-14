Пьющие звезды недели: Билан, Асмус и Григорий Лепс. Кто больше?

В топ новостей о пьющих звездах попал заголовок на портале Topnews.ru: "Спивающаяся Асмус оголила на фото грудь, озадачив фанатов".

Фантазия редакторов на этой неделе не имела границ!

Это удивительно, но невинный бокал вина на снимке смог превратить успешную актрису в алкоголичку. Или может быть это эффект одноименного хита Артура Пирожкова?

На самом деле фото было совершенно невинным, а голой груди и вовсе не было! Было лишь шикарное платье и роскошное декольте. А что, красивая женщина и может себе это позволить!

Кристина Асмус ФОТО: instagram.com/asmuskristina/

Пожалуй одним из самых громких скандалов недели стало пьяное выступление Димы Билана на День города в Самаре. Интернет пестрит видео со странными движениями и танцами певца.

Следует отдать должное артисту, он действительно поет вживую. По ужасным "мычаниям, мурчаниям и урчаниям" в микрофон - это было очевидно. Билан не пел "под фанеру", иначе тогда бы никто не заметил, что он не попадает в ноты. Эх, вот обратился бы он к коллегам по цеху, они бы его научили!

На следующий день певец протрезвел и ему стало стыдно. Дима записал видеообращение на своей странице в Instagram. Артист извинился, "дескать, бес попутал".

Оказывается певец давно не пил, тут встретил друзей и пригубил немного коньяка, который и сыграл с ним злую шутку. Билан уже пообещал бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для местной больницы. Все бы артисты так извинялись за фокусы на сцене...

Звездные коллеги поддержали артиста. Первым отписался Филипп Киркоров: "Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь...". Но пьяные пляски Билана попали во все новостные сводки. Над ним успел подшутить даже Иван Ургант, а Андрей Малахов не удержался и прокомментировал это событие в рамках последней программы "Прямой эфир".

"Честь и совесть" российского шоу-бизнеса Юрий Лоза отреагировал категорически и призвал вообще бойкотировать концерты Билана. Впрочем, к его комментариям все давно привыкли!

В четверг, 12 сентября российские СМИ заполонили заголовки: "Лепс запил", "Лепс сорвался после года трезвости", "Лепс запил спустя год воздержания", ""Рюмка водки на столе": Григорий Лепс запил перед выступлением в Самаре" и т.д.

Допустим, артист запил и, к примеру, разгромил номер или выступал пьяный. Тут же все оказалось куда веселее...

Цитата из текста: "Лепс выпил бокал белого сухого вина на открытии гастрономической лавки "Пироги" в Москве".

Как и в случае с Асмус, редактора разделов о шоу-бизнесе увидели, что бокал вина - это признак запоя.

Запомните: " В современном мире, где преобладает ЗОЖ, каждый бокал - это шаг к алкоголизму. Сергея Шнурова на них не хватает!".

*Данной статьей не было цели кого-либо обидеть или оскорбить. Это лишь ироничная заметка об обыденной работе редактора раздела о шоу-бизнесе.