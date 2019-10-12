"Неудачное совпадение". Выдвинуты две версии заболевания полсотни работников Stockmann

Что именно вызвало заболевание норовирусом полсотни работников Stockmann, будет выяснено в результате лабораторных исследований. В настоящее время выдвинуты две версии. Первая - контактно-бытовой путь. Вторая - заражение произошло в блоке общественного питания персонала.

Эпидемиолог ЦПКЗ Рита Коротинская поясняет: "Если пациент не вымыл руки после туалета, а затем всё трогал нечистыми руками, то дальше инфекция распространилась в среде людей".

Примечательно, что питание для работников обеспечивало предприятие Baltic Restaurants Latvia, которая причастна к скандалу в Сигулде, когда в образовательных учреждениях заболели дети.

Baltic Restaurants Latvia объясняет всё это как очень неудачное совпадение.

Предприятие отрицает, что виновато в заражении сотрудников, так как после случая в Сигулде были соблюдены самые строгие стандарты гигиены.

Для сотрудников Stockmann, Baltic Restaurants - это только одна из возможных точек питания. И не все пациенты ели еду, предлагаемую компанией. Работники универмага ели и другую еду, в том числе то, что брали с собой из дома.

Ни один из зараженных сотрудников Stockmann не был в таком тяжёлом состоянии, чтобы его нужно было госпитализировать или обращаться к врачу. Зараженные являются работниками четырех отделов продаж, в том числе продуктового. В публичном сообщении Baltic Restaurants заявляет, что среди заболевших нет ни одного их работника. ЦПКЗ каналу LNT утверждает, что среди заболевших есть один сотрудник блока питания, однако ничего конкретного не уточняют.

Когда сотрудники продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) прибыли в начале недели в блок питания, обслуживаемый Baltic Restaurants в Stockmann, то инспекторы не обнаружили никаких очевидных нарушений. Однако для экспертизы было взято несколько материалов, в том числе образцы продукции.

В ПВС также отправили эксперта к поставщику мяса птицы, чтобы инспекторы смогли взять образцы для исследований.