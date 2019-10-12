В пятницу в ДТП на дорогах Латвии пострадали 11 человек, а также задержаны 16 нетрезвых водителей

В Земгале за прошедшие сутки было задержано восемь нетрезвых водителей, в Рижском регионе - четверо нетрезвых водителей, а также один шофер, находившийся под воздействием наркотиков. В свою очередь в Латгале и Видземе было задержано по два водителя в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие 24 часа работники Госполиции оформили 226 протоколов о превышении скорости. Больше всего таких протоколов - 53 - было оформлено в Рижском регионе.

В пятницу на дорогах Латвии произошло 151 ДТП, в котором пострадали 11 человек, в том числе один велосипедист, однако ни одна авария не закончилась летальным исходом.