Наряд дня: королева Летиция прекрасна и в недорогом платье ASOS. А какие туфли!
У королевы Испании нет проблем c тем, чтобы надеть одежду демократичного бренда, который знаком каждому среднестатическому покупателю. Как и с тем, чтобы появиться в одном и том же наряде не один раз - это платье молочного цвета с вышивкой от ASOS на ней уже видели в 2018 году.
47-летняя королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI на днях посетила мероприятие, посвященное Дню психического здоровья, которое прошло в театре La Latina в Мадриде.
Выглядела Летиция, как всегда, великолепно. И это лучшее доказательство того, что не ценник платья делает женщину королевой.
И обратите внимание на обувь!
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