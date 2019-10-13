Вс, 13.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica
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Наряд дня: королева Летиция прекрасна и в недорогом платье ASOS. А какие туфли!
Не ценник делает женщину королевой!

ФОТО: SIPA/Scanpix

У королевы Испании нет проблем c тем, чтобы надеть одежду демократичного бренда, который знаком каждому среднестатическому покупателю. Как и с тем, чтобы появиться в одном и том же наряде не один раз - это платье молочного цвета с вышивкой от ASOS на ней уже видели в 2018 году.

47-летняя королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI на днях посетила мероприятие, посвященное Дню психического здоровья, которое прошло в театре La Latina в Мадриде.

Выглядела Летиция, как всегда, великолепно. И это лучшее доказательство того, что не ценник платья делает женщину королевой.

 И обратите внимание на обувь!

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA/Scanpix

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA/Scanpix

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA/Scanpix

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