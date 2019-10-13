Наряд дня: королева Летиция прекрасна и в недорогом платье ASOS. А какие туфли!

У королевы Испании нет проблем c тем, чтобы надеть одежду демократичного бренда, который знаком каждому среднестатическому покупателю. Как и с тем, чтобы появиться в одном и том же наряде не один раз - это платье молочного цвета с вышивкой от ASOS на ней уже видели в 2018 году.