Вс, 13.10.2019
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Из-за стремительного роста финансирования партий бюджет KNAB почти удвоится

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KNAB

ФОТО: LETA

Бюджет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в следующем году достигнет 11,9 млн евро, что на 5,7 млн евро больше, чем годом ранее, свидетельствует утвержденный в пятницу план бюджета на 2020 год.

Бюджет KNAB значительно увеличится из-за планируемого стремительного увеличения государственного финансирования политических партий - на эти цели бюро в общей сложности планирует потратить 5 млн евро.

Другие приоритеты KNAB на следующий год включают улучшение охраны здания на улице Цитаделес,1, обеспечение аренды новых автомобилей с полным сервисом, создание дополнительных функциональных возможностей для электронной системы ввода данных, оснащение комнат для допросов аудио- и видеоаппаратурой и укрепление аналитического потенциала KNAB.

Основные мероприятия KNAB в 2020 году будут заключаться в укреплении потенциала бюро путем совершенствования его следственных, оперативных и аналитических возможностей.

Бюро также продолжит предпринимать действия по улучшению имиджа KNAB, чтобы заручиться общественной поддержкой и доверием к работе бюро.

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