Из-за стремительного роста финансирования партий бюджет KNAB почти удвоится

Бюджет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в следующем году достигнет 11,9 млн евро, что на 5,7 млн евро больше, чем годом ранее, свидетельствует утвержденный в пятницу план бюджета на 2020 год.