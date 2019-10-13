Из-за стремительного роста финансирования партий бюджет KNAB почти удвоится

Бюджет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в следующем году достигнет 11,9 млн евро, что на 5,7 млн евро больше, чем годом ранее, свидетельствует утвержденный в пятницу план бюджета на 2020 год.
Бюджет KNAB значительно увеличится из-за планируемого стремительного увеличения государственного финансирования политических партий - на эти цели бюро в общей сложности планирует потратить 5 млн евро.
Другие приоритеты KNAB на следующий год включают улучшение охраны здания на улице Цитаделес,1, обеспечение аренды новых автомобилей с полным сервисом, создание дополнительных функциональных возможностей для электронной системы ввода данных, оснащение комнат для допросов аудио- и видеоаппаратурой и укрепление аналитического потенциала KNAB.
Основные мероприятия KNAB в 2020 году будут заключаться в укреплении потенциала бюро путем совершенствования его следственных, оперативных и аналитических возможностей.
Бюро также продолжит предпринимать действия по улучшению имиджа KNAB, чтобы заручиться общественной поддержкой и доверием к работе бюро.