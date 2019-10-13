В этом году возросло число преступлений, совершенных подростками

За шесть месяцев несовершеннолетними было совершено 431 преступление, что на 96 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако за этот же период число задержанных несовершеннолетних правонарушителей сократилось. За шесть месяцев этого года полицией был задержан 371 подросток, что на 17 меньше, чем в прошлом году.

Следовательно, в этом году наблюдается тенденция к увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, но число несовершеннолетних, совершивших преступления, немного уменьшилось.

За шесть месяцев этого года несовершеннолетние чаще всего совершали преступления против собственности, например, кражи, а также преступления, связанные с оборотом опьяняющих веществ. Подростки также совершали преступления против здоровья и жизни и занимались хулиганством.