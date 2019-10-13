Nekā personīga: "Согласие" больше не будет партией Ушакова

Прежний лидер Нил Ушаков на заседании правления партии сообщил товарищам, что после конгресса больше не сможет руководить партией. В Брюсселе у него напряженный график и на все времени не хватит.

Непросто складываются дела и у другого лидера партии Яниса Урбановича - его общество "Балтийский форум" попало под контроль СГД и получило перерасчет по налогам.

Падают и пожертвования партии - с момента выборов в Европарламент за четыре месяца партия получила через пожертвования лишь 28 713 евро. Год назад, когда "Согласие" готовилось к выборам в Сейм, за этот же период времени партия получила 313 796 евро.

Практически накануне конгресса партия осталась без руководства. Лидера партии Нила Ушакова с лета не видели даже члены правления.

Многие встретили его в эту пятницу. Отмечается, что в партии - раскол, кто-то хочет стабильности и не хочет ничего менять, выдвигая Ушакова, кто-то выдвигает нового лидера Вячеслава Домбровского, кто-то за Урбановича.