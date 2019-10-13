Nekā personīga: "Согласие" больше не будет партией Ушакова

Через две недели, 26 октября, ожидается конгресс партии "Согласие". Партия не собиралась уже очень давно - с мая прошлого года. По закону, конгресс должен проходить раз в календарный год и откладывать уже некуда. Иначе партия нарушит закон и лишится госфинансирования. Настроение в партии накануне конгресса мрачное, сообщили в передаче Nekā personīga.
Прежний лидер Нил Ушаков на заседании правления партии сообщил товарищам, что после конгресса больше не сможет руководить партией. В Брюсселе у него напряженный график и на все времени не хватит.
Непросто складываются дела и у другого лидера партии Яниса Урбановича - его общество "Балтийский форум" попало под контроль СГД и получило перерасчет по налогам.
Падают и пожертвования партии - с момента выборов в Европарламент за четыре месяца партия получила через пожертвования лишь 28 713 евро. Год назад, когда "Согласие" готовилось к выборам в Сейм, за этот же период времени партия получила 313 796 евро.
Практически накануне конгресса партия осталась без руководства. Лидера партии Нила Ушакова с лета не видели даже члены правления.
Многие встретили его в эту пятницу. Отмечается, что в партии - раскол, кто-то хочет стабильности и не хочет ничего менять, выдвигая Ушакова, кто-то выдвигает нового лидера Вячеслава Домбровского, кто-то за Урбановича.
Так или иначе, "Согласие" больше не будет партией Ушакова. Прежний лидер партии объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии. Слишком много времени занимает Брюссель, отмечает Nekā personīga.