Рижский пансионат могут закрыть из-за множества нарушений

Пансионату дали два месяца на исправление ситуации, однако его руководство считает претензии преувеличенными.

Учреждение упрекают в том, что оно не обеспечивает клиентам досуг, регулярные прогулки и право на частную жизнь. Таже пациентов, которые не могут двигаться сами, не переворачивают регулярно, как это положено, а условия проживания больше напоминают больницу.

"Одна из шокирующих вещей - именно насекомые. Их там было так много, что они не только по ночам мучают клиентов, их можно встретить и днем.

Они кусают клиентов, и у них остаются настоящие воспаленные следы от укусов. Это люди уже пожилые, у которых есть проблемы со здоровьем, а значит, тут же возникают и другие риски, особенно если речь идет о прикованных к постели людях", - отметила представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня.

В пансионате Liepa утверждают, что стараются обеспечить постояльцам досуг и регулярно борются с насекомыми, несмотря на ограниченные ресурсы и сложный контингент.

Постояльцев моют, обрабатывают белье и проводят дезинфекцию, но полностью исключить проблему сложно, заметила глава центра соцухода Liepa Марика Журавлева.

"Почему именно мы - те ненормальные грешники, если вся Рига полна насекомых?" - говорит Марика Журавлева.

И Рижская дума, и Инспекция здравоохранения подтверждают, что нарушения в пансионате Liepa фиксировались неоднократно - учреждение даже штрафовали.

"Поставщику услуг дано 2 месяца для устранения нарушений.

Муниципальная проверка запланирована на середину мая. Продолжение/прекращение договора будет зависеть от того, устранены ли выявленные нарушения и соответствует ли качество услуг установленным требованиям (приватность, безопасность, привлеченные специалисты, условия проживания, уход и т.д.)", - заявили в департаменте благосостояния Рижской думы.

Сейчас в центре проживает более 130 человек.