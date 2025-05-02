"Война в серой зоне". Как Британия готовится к потенциальным диверсиям со стороны России

«Наши системы электроснабжения, интернет, телекоммуникации и газовый сектор все больше зависят от подводной инфраструктуры. Русские знают это, они знают, что нас беспокоит этот вопрос, и они знают, что все связанное с этим будет освещаться в газетах», — отметил в разговоре с Русской службой Би-би-си сотрудник Министерства обороны Британии, говоривший на условиях анонимности. Он предположил, что психологическое давление на население и политиков — одна из целей возросшей российской активности.

«Наши подлодки всегда играли в игры друг с другом в Северном море, это продолжается со времен холодной войны. Что изменилось с тех пор — это растущее значение подводной инфраструктуры», — добавил военный.

Выступая в парламенте, министр обороны Хили обратился к российскому лидеру: «Я хотел бы передать президенту Путину: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы, не колеблясь, предпримем решительные меры для защиты нашей страны». Политик комментировал повторяющиеся визиты российского океанографического исследовательского судна «Янтарь» в британские воды — в январе оно было замечено в проливе Ла-Манш в непосредственной близости от критически важной подводной инфраструктуры. В ответ на появление «Янтаря» вблизи него всплыла подводная лодка королевского ВМФ, а в сопровождение к нему отправились фрегат HMS Somerset и патрульное судно HMS Tyne.

Океанографическое судно «Янтарь» Фото: BBC