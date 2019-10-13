Вс, 13.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Фото: небо над Японией стало фиолетового цвета

ФОТО: twitter/скриншот

Жители Японии разместили в социальных сетях изображения ярко-фиолетового и розового неба, со ссылкой на CBS News пишет Rus.Postimees.

"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", - написал один из пользователей Twitter.

Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света, пишет Корреспондент.net.

"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", - объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.

Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.

"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", - сказала она.

Напомним, что число жертв тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию, достигло 35 человек, пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек, а общее число людей, получивших травмы, — 180 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ