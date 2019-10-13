Фото: небо над Японией стало фиолетового цвета

"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", - написал один из пользователей Twitter.

Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света, пишет Корреспондент.net.

"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", - объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.

【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



【速報】

日本各地の空が紫やピンクになる現象



日本の終わりの始まり pic.twitter.com/OPg862uXJ0 — あらーとくん⚠️ 🅙 (@ara_to1) 11 октября 2019 г.

Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.

"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", - сказала она.