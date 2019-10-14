Говорит ли высказывание Пабрикса о новом отношении к легионерам?
Близко к правде - утверждение в основном правдиво, однако допущены мелкие неточности.
Партия "Согласие" направила письмо генеральному секретарю НАТО, пожаловавшись на министра обороны Артиса Пабрикса, который на мероприятии в память о павших в боях у волости Море назвал легионеров героями и гордостью латвийского народа и страны. "Согласие" указало, что своим публичным высказыванием Пабрикс "значительно изменил отношение к латышским легионерам - превратил их из жертв в героев".
Re:Check проверил, действительно ли сказанное министром обороны отличается от позиции Латвии, ранее высказанной должностными лицами и им самим.
У "Согласия", посольства России и российских СМИ вызвало возмущение сказанное Пабриксом 27 сентября в месте памяти боев у волости Море в Сигулдском крае. 75 лет назад солдаты латышского легиона, служившие в составе армии нацистской Германии, у волости Море вступили в бой с советской армией. СССР завоевал большую часть территории Латвии, и легионеры в результате тяжелых боев задержали его вход в Ригу.
Пабрикс в своей речи призвал чествовать и не позволять никому презирать память павших легионеров, назвал их героями, а также сообщил, что "латышские легионеры - гордость латышского народа и страны". Эта цитата была в заголовке релизов, которые Министерство обороны опубликовало и разослало СМИ сразу после мероприятия. Немного позже, как можно догадаться, по инициативе самого министра заголовок был поменян на куда более нейтральный "Чествовал павших в боях у волости Море латышских солдат".
Официально гордостью страны не назывались
Сейм в феврале 1998 года принял "Декларацию о латышских легионерах во Второй мировой войне". Ее цель - "охрана исторической правды и хорошей памяти латышских солдат". В документе отклонено распространенное российскими властями и пропагандистскими СМИ предположение, что включенные в состав немецкой армии легионеры были сторонниками гитлеровского режима и было указано, что, призывая граждан оккупированной Латвии в вооруженные силы, обе державы нарушили международные правовые нормы. Поясняется, что часть легионеров действительно вступила добровольно, однако сделала это, так как пережила реализованный СССР в 1940-1941 году геноцид в Латвии и пыталась таким образом защитить Латвию от восстановления сталинского режима. Однако в декларации легионеров не называли ни героями, ни гордостью государства.
И в более поздние годы власти поясняли обстоятельства создания латышского легиона и отношение Латвийского государства - главным образом, это было связано с 16 марта, днем памяти легионеров, который многократно привлекал большое внимание зарубежных СМИ.
К примеру, в 2012 году Министерство иностранных дел на особом мероприятии обратилось к иностранным послам. В сообщении министерства больше чем в декларации Сейма ощущалось отчужденность - указано, что отношение Европейского суда по правам человека требует у государства "обеспечить свободу собрания различных, в том числе и противоположных мнений", и что 16 марта не является официальным днем памяти. Еще годом ранее Latvijas Avīze сообщила о распространенной неким сотрудником МИД инструкции, как чиновником стоит интерпретировать мероприятия 16 марта. К примеру, как "акции групп радикально противоположных взглядов". В 2014 году правительство приняло решение о неучастии министров в мероприятиях 16 марта, и Эйнар Цилинскис, нарушивший это решение, потерял должность".
Пабрикс в 2012 году: Нам не нужно гордиться
И сам Пабрикс до этого в публичных высказываниях о легионерах был более осторожным. В 2012 году как министр обороны он в интервью газете NRA заявил: "Нам не нужно гордиться тем, что были вынуждены надевать чужую форму. Хотелось бы, чтобы в будущем мы воевали - если это потребуется - только в своей форме. И только за свою страну. Сложно рассказывать всеми миру, что - вопреки тому, что Латвийское государство не существовало - мы все-таки боремся за Латвию и с Латвией в сердце. Это невозможно доказать".
В свою очередь в 2005 году, будучи министром иностранных дел, он критически прокомментировал проведение шествия и сказал, что "нужно понимать, что, если говорить об истории и участии в различных акциях, это используется против нас". Также он призвал "семь раз отмерить и только потом отрезать, даже если это правильно и в нужное время".
Сказанное Парбиксом в волости Море, что было очевидно, использовали российские СМИ и их подписчики в Латвии. Пишущий на русском языке латвийский портал BB.lv (в прошлом - Vesti.lv) посвятил словам Пабрикса семь статей, "Спутник" опубликовал несколько комментариев, обвиняющих Латвию в поддерживании нацизма, радио Baltkom взяло интервью у бывшего министра иностранных дел и лидера Партии народного согласия Ярис Юрканса, сказанное которым потом широко растиражировали российские СМИ. Сказанное Пабриксом опубликовала и Russia Today, а также осудило посольство России в Латвии. Центр Симона Визенталя, действующий как защитник прав евреев, протестуя против сказанного Парбиксом, направил письмо посольству Латвии в Израиле.
Несогласованность и поворот направо
Доктор истории и исследователь Исторического института ЛУ Улдис Нейбургс указал Re:Check, что легионеры, несмотря на то, что большинство было мобилизовано в принудительном порядке, надеялись восстановить хотя бы частичную независимость Латвии, не пуская на свою землю военную силу, которая в 1940 году оккупировала Латвию и репрессировала гражданских жителей. Нейбургс отметил, что их борьбу можно назвать героическими действиями на индивидуальном уровне и в этом плане он в сказанном Пабриксом противоречий не усматривает. Проблема скорее в несогласованности, так как до этого никаких пояснений со стороны государства не было. "Происходило не признание их героизма, а скорее отстранение. И со стороны Пабрикса и в другие годы, когда он занимал другие должности", - сказал Нейбургс.
В то же самое время историк указал, что, несмотря на то, что невозможно выяснить, какими были истинные политические симпатии легионеров, в дневниках солдат и письмах не показывается поддержка Гитлеру или нацистской идеологии, как это имеют обыкновение утверждать российские СМИ. "Все, что могли делать, чтобы не вернуться в повторную оккупацию Советского союза, все, что могли делать, в том числе сотрудничать с немцами, было лучше, чем не делать ничего", - пояснил Нейбургс мотивацию легионеров.
В свою очередь историк, исследователь ЛУ Каспар Зеллис сказал LTV7, что Латвии и латвийской государственности легионеры как и латышские красноармейцы к сожалению ничего не дали. Он выразил мнение, что высказывания Пабрикса в большей мере похожи на позицию Национального объединения, и, по его мнению, такие высказывания министра - поворот политики истории направо. LTV7 также напомнило о принятом в конце 2017 года законе о статусе участника Второй мировой войны, цель которого - "способствовать одинаковому отношению к ее участникам", на стороне какой бы из держав они не боролись.
Пабрикс: Заголовок релиза не отражает мнение
Пабрикс Re:Check сказал, что заголовок пресс-релиза, в котором выделяется называние легионеров гордостью страны, "по сути не отражает мои мысли и сказанное мной на кладбище" и "может быть, не был адекватным". Он всегда утверждал, что легионеры были жертвами войны и в этом плане ничего не изменилось. "Однако если мы скажем, А, что легионеры - жертвы войны и двух преступных режимов, это не будет означать, что конкретный человек не может считаться относительно героическим человеком. Так как, если мой отец прошел две армии, два концлагеря, я думаю, это довольно большой героизм", - пояснил Пабрикс.
Вывод: До этого в официальных государственных документах и сообщениях легионеры не называются ни героями, ни гордостью латвийского народа и страны. И Пабрикс ранее, как свидетельствует публично доступная информация, был куда более сдержан в высказываниях о роли легионеров. Таким образом его высказывания как министра обороны вырисовывают смену отношения. Впрочем, нужно принять во внимание контекст - до этого позиция государства пояснялась в основном в связи с 16 марта, который считается днем памяти легионеров и когда в Риге организуется неоднозначно оцениваемое зарубежными СМИ шествие. В свою очередь Пабрикс о легионерах как героях и гордости страны говорил на братском кладбище, где похоронены солдаты, павшие в боях у волости Море.