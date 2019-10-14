Говорит ли высказывание Пабрикса о новом отношении к легионерам?

В свою очередь в 2005 году, будучи министром иностранных дел, он критически прокомментировал проведение шествия и сказал, что "нужно понимать, что, если говорить об истории и участии в различных акциях, это используется против нас". Также он призвал "семь раз отмерить и только потом отрезать, даже если это правильно и в нужное время".

Сказанное Парбиксом в волости Море, что было очевидно, использовали российские СМИ и их подписчики в Латвии. Пишущий на русском языке латвийский портал BB.lv (в прошлом - Vesti.lv) посвятил словам Пабрикса семь статей, "Спутник" опубликовал несколько комментариев, обвиняющих Латвию в поддерживании нацизма, радио Baltkom взяло интервью у бывшего министра иностранных дел и лидера Партии народного согласия Ярис Юрканса, сказанное которым потом широко растиражировали российские СМИ. Сказанное Пабриксом опубликовала и Russia Today, а также осудило посольство России в Латвии. Центр Симона Визенталя, действующий как защитник прав евреев, протестуя против сказанного Парбиксом, направил письмо посольству Латвии в Израиле.

Несогласованность и поворот направо

Доктор истории и исследователь Исторического института ЛУ Улдис Нейбургс указал Re:Check, что легионеры, несмотря на то, что большинство было мобилизовано в принудительном порядке, надеялись восстановить хотя бы частичную независимость Латвии, не пуская на свою землю военную силу, которая в 1940 году оккупировала Латвию и репрессировала гражданских жителей. Нейбургс отметил, что их борьбу можно назвать героическими действиями на индивидуальном уровне и в этом плане он в сказанном Пабриксом противоречий не усматривает. Проблема скорее в несогласованности, так как до этого никаких пояснений со стороны государства не было. "Происходило не признание их героизма, а скорее отстранение. И со стороны Пабрикса и в другие годы, когда он занимал другие должности", - сказал Нейбургс.

В то же самое время историк указал, что, несмотря на то, что невозможно выяснить, какими были истинные политические симпатии легионеров, в дневниках солдат и письмах не показывается поддержка Гитлеру или нацистской идеологии, как это имеют обыкновение утверждать российские СМИ. "Все, что могли делать, чтобы не вернуться в повторную оккупацию Советского союза, все, что могли делать, в том числе сотрудничать с немцами, было лучше, чем не делать ничего", - пояснил Нейбургс мотивацию легионеров.

В свою очередь историк, исследователь ЛУ Каспар Зеллис сказал LTV7, что Латвии и латвийской государственности легионеры как и латышские красноармейцы к сожалению ничего не дали. Он выразил мнение, что высказывания Пабрикса в большей мере похожи на позицию Национального объединения, и, по его мнению, такие высказывания министра - поворот политики истории направо. LTV7 также напомнило о принятом в конце 2017 года законе о статусе участника Второй мировой войны, цель которого - "способствовать одинаковому отношению к ее участникам", на стороне какой бы из держав они не боролись.

Пабрикс: Заголовок релиза не отражает мнение

Пабрикс Re:Check сказал, что заголовок пресс-релиза, в котором выделяется называние легионеров гордостью страны, "по сути не отражает мои мысли и сказанное мной на кладбище" и "может быть, не был адекватным". Он всегда утверждал, что легионеры были жертвами войны и в этом плане ничего не изменилось. "Однако если мы скажем, А, что легионеры - жертвы войны и двух преступных режимов, это не будет означать, что конкретный человек не может считаться относительно героическим человеком. Так как, если мой отец прошел две армии, два концлагеря, я думаю, это довольно большой героизм", - пояснил Пабрикс.