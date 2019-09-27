Пабрикс: легионеры - гордость латышского народа

"Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Вспомним, что ежегодно легионеров в наших рядах к сожалению становится все меньше, сейчас в рядах Латвийского национального общества солдат их лишь немногим более 30. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства", - заявил он.

Министр сказал, что в таких местах, как Море, около окопов, могил наших легионеров и памятных знаков, мы все черпаем силу и уверенность в том, что у нашего государства есть будущее, что мы идем верной дорогой и что наше государство и нация заслужили лучшее будущее.

Также Пабрикс подтвердил, что сфера обороны сейчас делает все, чтобы Латвия была в максимальной безопасности.