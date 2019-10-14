Но почему?! Певица Нюша удалила свою "фирменную" родинку на лице
С самого детства на лице у популярной российской исполнительницы Нюши над губой была родинка, которая ее вовсе не портила, а даже наоборот - придавала некую изюминку внешности. Но вот стало известно, что певица решила от нее избавиться.
Об этом сама Нюша сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Чтобы избавиться от родинки, 29-летняя исполнительница обратилась к дерматологу.
"...Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе, но мы обе переросли эти отношения.
Сегодня в собственной инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без нее", - пошутила Нюша в своем недавнем посте. По ее словам, ей пришлось удалить родинку, поскольку она постоянно росла, что могло представлять опасность для здоровья.
"Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой", - пообещала поклонникам певица.
Мои хорошие, вы знаете... я всегда делюсь с вами новостями моей жизни✔ Именно вы достойны узнавать правду из первых уст... Спасибо, я всегда нахожу в вас поддержку! Поэтому и сейчас сообщаю вам первым. Короче, эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе))) Но мы обе переросли эти отношения. Сегодня в собственной инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без неё) С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя 🤷🏽♀ Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой🙌🏽😘
А фанаты, в свою очередь, поддержали в комментариях ее решение, отметив, что здоровье намного важнее красоты.
К слову, они уже успели создать родинке Нюши собственный микроблог, где повествование идет от лица самой родинки, которая якобы "сообщает о том, как тяжело переживает расставание со звездой".