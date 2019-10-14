Но почему?! Певица Нюша удалила свою "фирменную" родинку на лице

Об этом сама Нюша сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Чтобы избавиться от родинки, 29-летняя исполнительница обратилась к дерматологу.

"...Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе, но мы обе переросли эти отношения.

Сегодня в собственной инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без нее", - пошутила Нюша в своем недавнем посте. По ее словам, ей пришлось удалить родинку, поскольку она постоянно росла, что могло представлять опасность для здоровья.

"Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой", - пообещала поклонникам певица.

А фанаты, в свою очередь, поддержали в комментариях ее решение, отметив, что здоровье намного важнее красоты.