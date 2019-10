Но почему?! Певица Нюша удалила свою "фирменную" родинку на лице

Мои хорошие, вы знаете... я всегда делюсь с вами новостями моей жизни✔ Именно вы достойны узнавать правду из первых уст... Спасибо, я всегда нахожу в вас поддержку! Поэтому и сейчас сообщаю вам первым. Короче, эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе))) Но мы обе переросли эти отношения. Сегодня в собственной инсте я официально сообщаю, что дальше буду жить без неё) С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица... а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя 🤷🏽‍♀ Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом. И уже скоро вы встретите меня немного другой🙌🏽😘

