Азиза призналась о тайном романе с Александром Абдуловым

Азиза и Александр Абдулов познакомилась в 1989 году в доме работников искусства.

"Видимо ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю мне здесь все чужое, я же переехала. Он говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит", - рассказывает она.

Влюбленные встречались на территории Абдулова. Завтрак он ей не готовил, так как Азиза сразу сбегала после того, как Александр засыпал. Она не хотела там оставаться. Ей все казалось чужим и ей было неуютно. Она не знает, чья это было квартира.

"Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения… ", - вспоминает Азиза.

Тогда Александр Абдулов еще был в браке с Ириной Алферовой.

"Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла", - подчеркивает певица.

Она бы так и не подумала, что у них было что-то серьезное. Но однажды, годы спустя на одном мероприятии у семьи Виторганов Азиза ни увидела красивую женщину. (это была вдова Александра Абдулова, его вторая жена – Юлия). Юлия Абдулова сказала Азизе: