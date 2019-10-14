Откровенное интервью Азизы: Обида на Игоря Талькова и проклятие его сына

Звезда 90-х до сих пор живет в обыкновенной девятиэтажке. За 35 лет в шоу-бизнесе она нажила скромный интерьер, старый телевизор и несколько концертных костюмов.

Азизу длительное время преследовали и травили после происшествия во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, где был убил популярный певец и композитор Игорь Тальков.

Тогда певицу поддержали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Ирина Понаровская. Но она на долгие годы исчезла с экранов и сцены.

"Душевная боль есть до сих пор, и бывают моменты, когда ты забываешь про эту боль. Но иногда есть люди, которые вновь могут сделать больно", - вспоминает артистка.

После 6 октября 1991 года ее жизнь навсегда разделилась на "до" и "после". Поклонники Игоря Талькова устроили настоящую травлю, а совсем недавно Азизу проклял Игорь Тальков-младший.

"Ему сказали, что я пыталась оскорбить его папу", - пояснила певица.

Она обиделась на Игоря Талькова за то, что он неожиданно хотел ее познакомить с каким-то влиятельным человеком. Азиза об этом узнала в его машине, после совместного ужина.

"Я этого не хотела... Я не была к этому готова", - сказала она.

Она подчеркнула, что у нее немного другие принципы. Азиза бы поняла, если бы поехала ночью знакомиться с костюмером, поэтом, композитором, но не в этом случае. Знакомиться ночью с авторитетом в ее планы не входило.

"Я выйду из этой машины", - сказала Азиза Талькову и покинула автомобиль.

Она объяснила, что была шокирована поступком Талькова. Ее поразило отношение человека, которому она доверяла. Они перестали общаться с ним.

После программы к ней попало видео Талькова-младшего, где он указал, что отказывается общаться с певицей.

"Разошелся парень... Я на него не в обиде", - подытожила Азиза.

Оказывается, певица и сын артиста породнились в 2013 году. Азиза стала крестной мамой сына Игоря Талькова-младшего Святослава, но видела крестника всего два раза и не считает, что в этом есть что-то плохое.

Семья артиста восприняла заявления Азизы на программе "На самом деле" как личное оскорбление.

"Я просто соболезную ей", - сказал журналистам Игорь Тальков-младший.