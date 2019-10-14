Пн, 14.10.2019
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В Японии бушует мощнейший тайфун: жертвами стихии стали более 50 человек

Последствия тайфуна "Хагибис" в Японии.

ФОТО: Jae C. Hong / AP

В обрушившемся на Японию тайфуне "Хагибис" погибли уже 56 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NHK.

Также отмечается, что более 200 человек пострадали от стихийного бедствия, а 15 человек считаются пропавшими без вести.

Тайфун "Хагибис" обрушился на Японию в субботу, 12 октября, и стал самым мощным в стране за последние 50 лет. Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Хонсю. 

Из-за тайфуна было отменено несколько матчей чемпионата мира по регби. Этим остались недовольны многие фанаты этого спорта, поскольку в некоторых матчах были объявлены ничьи и это повлияло на турнирную таблицу.

В поиске пострадавших в результате тайфуна участвовали более 100 000 человек. Как отмечают СМИ, "Хагибис" ослаб и теперь представляет собой намного меньшую угрозу, чем ранее. 

Галерея: Тайфун "Хагибис" в Японии

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