"Сотрудничество возможно": "Согласие" не будет прерывать отношения с ЧСР

Комментируя заявление председателя парламентской фракции "Согласия" Яниса Урбановича Neatkarīga Rīta Avīze о том, что правление "Согласия" в течение двух недель оценит целесообразность пребывания в коалиции Рижской думы, Владова сообщила, что правление будет оценивать, способна ли партия выполнять данные рижанам обещания.

По словам Владовой, с членами ЧСР можно сотрудничать, хотя разногласия есть по социальным вопросам, в том числе об отмене бесплатного питания в школах и бесплатного проезда в городском транспорте.

В то же время она признала, что мэр Риги Олег Буров часто не особенно хорошо отзывается о "Согласии", и это "неправильно".

Однако, по словам Владовой, если правление партии примет решение разорвать сотрудничество с ЧСР, фракция в думе должна будет выполнить это решение.

О том, что в работе с ЧСР есть известные осложнения, сказал агентству LETA и руководитель "Фракции независимых депутатов" Валерий Петров.

Как сообщалось ранее, Урбанович заявил, что под руководством ЧСР и Олега Бурова Рижская дума начала отступать от предвыборной программы, с которой обе партии вместе участвовали в выборах, и данных избирателям обещаний.

Считая, что таким образом партия отдаляется от избирателей, "Согласие" хочет проанализировать сотрудничество и, возможно, выйти из коалиции.

"Согласие" считает, что ЧСР слишком отдалилось от главного принципа программы -