"Согласие" может выйти из коалиции в Рижской думе

Председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович заявил, что под руководством ЧСР и Олега Бурова Рижская дума начала отступать от предвыборной программы, с которой обе партии вместе участвовали в выборах, и данных избирателям обещаний. Считая, что таким образом партия отдаляется от избирателей, "Согласие" хочет проанализировать сотрудничество и, возможно, выйти из коалиции.

"Согласие" считает, что ЧСР слишком отдалилось от главного принципа программы - обещания "помогать тем, кому помощь нужна больше всего - пенсионерам и семьям с детьми".

То, каким будет решение "Согласия", в большей мере будет зависеть от нового состава правления и председателя партии, так как в ближайшее время ожидается съезд партии, на котором будет переизбрано руководство.

Еще до прошлой пятницы на должность председателя правления "Согласия" были заявлены четыре кандидатуры - Янис Урбанович, занимающий в настоящее время должность председателя партии Нил Ушаков, Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов.