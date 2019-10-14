"Согласие" может выйти из коалиции в Рижской думе

Партия "Согласие" недовольна работой объединения "Честь служить Риге" (ЧСР) - своего партнера по коалиции в столичном самоуправлении, поэтому рассматривает идею разорвать отношения с ним. Правление партии в пятницу постановило в течение двух недель проанализировать целесообразность нахождения "Согласия" в составе думской коалиции, сообщает газета Neatkariga Rita Avize.
Председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович заявил, что под руководством ЧСР и Олега Бурова Рижская дума начала отступать от предвыборной программы, с которой обе партии вместе участвовали в выборах, и данных избирателям обещаний. Считая, что таким образом партия отдаляется от избирателей, "Согласие" хочет проанализировать сотрудничество и, возможно, выйти из коалиции.
"Согласие" считает, что ЧСР слишком отдалилось от главного принципа программы - обещания "помогать тем, кому помощь нужна больше всего - пенсионерам и семьям с детьми".
То, каким будет решение "Согласия", в большей мере будет зависеть от нового состава правления и председателя партии, так как в ближайшее время ожидается съезд партии, на котором будет переизбрано руководство.
Еще до прошлой пятницы на должность председателя правления "Согласия" были заявлены четыре кандидатуры - Янис Урбанович, занимающий в настоящее время должность председателя партии Нил Ушаков, Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов.
На заседании правления Ушаков выступил с заявлением, что снимает свою кандидатуру с выборов. Официально это решение объясняется тем, что Ушаков не сможет совмещать обязанности председателя партии с работой в Европарламенте. Однако Ушаков заверил, что будет активно участвовать в работе думы "Согласия", если будет в нее избран.