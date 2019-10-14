Пн, 14.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

"Согласие" может выйти из коалиции в Рижской думе

Янис Урбанович

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Партия "Согласие" недовольна работой объединения "Честь служить Риге" (ЧСР) - своего партнера по коалиции в столичном самоуправлении, поэтому рассматривает идею разорвать отношения с ним. Правление партии в пятницу постановило в течение двух недель проанализировать целесообразность нахождения "Согласия" в составе думской коалиции, сообщает газета Neatkariga Rita Avize.

Председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович заявил, что под руководством ЧСР и Олега Бурова Рижская дума начала отступать от предвыборной программы, с которой обе партии вместе участвовали в выборах, и данных избирателям обещаний. Считая, что таким образом партия отдаляется от избирателей, "Согласие" хочет проанализировать сотрудничество и, возможно, выйти из коалиции.

"Согласие" считает, что ЧСР слишком отдалилось от главного принципа программы - обещания "помогать тем, кому помощь нужна больше всего - пенсионерам и семьям с детьми".

То, каким будет решение "Согласия", в большей мере будет зависеть от нового состава правления и председателя партии, так как в ближайшее время ожидается съезд партии, на котором будет переизбрано руководство.

Еще до прошлой пятницы на должность председателя правления "Согласия" были заявлены четыре кандидатуры - Янис Урбанович, занимающий в настоящее время должность председателя партии Нил Ушаков, Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов.

На заседании правления Ушаков выступил с заявлением, что снимает свою кандидатуру с выборов. Официально это решение объясняется тем, что Ушаков не сможет совмещать обязанности председателя партии с работой в Европарламенте. Однако Ушаков заверил, что будет активно участвовать в работе думы "Согласия", если будет в нее избран.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ