Вт, 15.10.2019
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СМИ: Кадыров ведет "зачистку" правящей элиты в Чечне

Рамзан Кадыров

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В Чечне якобы ведется "зачистка" правящей элиты. В числе задержанных числятся глава МЧС по республике Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмангомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие чиновники. Об этом сообщает "Новая Газета".

Как отмечает издание, "зачистки" начались еще в августе после того как от должности был отстранен мэр второго по численности населения города Чечни Аргун Ибрагима Темирбаева.

Якобы глава республики Рамзан Кадыров относится к нему с неприязнью уже с 2006 года, когда экс-мэр предложил поддержку тогдашнему чеченскому президенту Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике. На встрече также присутствовали влиятельные в тот момент силовики Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев, которые были задержаны в прошлом году. Оба они подверглись пыткам, от которых Магомаев скончался. 

Темирбаев позволял себе "максимально неполиткорректные" высказывания в отношении Кадырова и его семьи, отмечает "Новая газета". 

На данный момент должность мэра Аргуна занимает 28-летний родственник Кадырова -  Хас-Магомед Кадыров. 

Кроме того, как пишет издание, был задержан и первый заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов.

Политик якобы дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова, когда был в гостях у Темирбаева.

Между тем, как отмечает Baza, конфликт между Алаудиновым и Кадыровым возник после вечеринки, на которой присутствовали бывший начальник ГИБДД Чечни Шамхан Денилханов и глава местного МЧС Руслан Яхьяев. Якобы, именно во время этих посиделок Алаудинов, будучи пьяным, дал подзатыльник портрету Кадырова и вместе с другими участниками вечеринки шутил о главе республики.

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