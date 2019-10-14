СМИ: Кадыров ведет "зачистку" правящей элиты в Чечне

В Чечне якобы ведется "зачистка" правящей элиты. В числе задержанных числятся глава МЧС по республике Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмангомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие чиновники. Об этом сообщает "Новая Газета".
Как отмечает издание, "зачистки" начались еще в августе после того как от должности был отстранен мэр второго по численности населения города Чечни Аргун Ибрагима Темирбаева.
Якобы глава республики Рамзан Кадыров относится к нему с неприязнью уже с 2006 года, когда экс-мэр предложил поддержку тогдашнему чеченскому президенту Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике. На встрече также присутствовали влиятельные в тот момент силовики Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев, которые были задержаны в прошлом году. Оба они подверглись пыткам, от которых Магомаев скончался.
Темирбаев позволял себе "максимально неполиткорректные" высказывания в отношении Кадырова и его семьи, отмечает "Новая газета".
На данный момент должность мэра Аргуна занимает 28-летний родственник Кадырова - Хас-Магомед Кадыров.
Кроме того, как пишет издание, был задержан и первый заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов.
Политик якобы дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова, когда был в гостях у Темирбаева.
Между тем, как отмечает Baza, конфликт между Алаудиновым и Кадыровым возник после вечеринки, на которой присутствовали бывший начальник ГИБДД Чечни Шамхан Денилханов и глава местного МЧС Руслан Яхьяев. Якобы, именно во время этих посиделок Алаудинов, будучи пьяным, дал подзатыльник портрету Кадырова и вместе с другими участниками вечеринки шутил о главе республики.