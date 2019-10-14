СМИ: Кадыров ведет "зачистку" правящей элиты в Чечне

Как отмечает издание, "зачистки" начались еще в августе после того как от должности был отстранен мэр второго по численности населения города Чечни Аргун Ибрагима Темирбаева.

Якобы глава республики Рамзан Кадыров относится к нему с неприязнью уже с 2006 года, когда экс-мэр предложил поддержку тогдашнему чеченскому президенту Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике. На встрече также присутствовали влиятельные в тот момент силовики Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев, которые были задержаны в прошлом году. Оба они подверглись пыткам, от которых Магомаев скончался.

Темирбаев позволял себе "максимально неполиткорректные" высказывания в отношении Кадырова и его семьи, отмечает "Новая газета".

На данный момент должность мэра Аргуна занимает 28-летний родственник Кадырова - Хас-Магомед Кадыров.

Кроме того, как пишет издание, был задержан и первый заместитель министра МВД Чечни Апти Алаудинов.

Политик якобы дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова, когда был в гостях у Темирбаева.