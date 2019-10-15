Оральный секс с незнакомым партнером - это опасно?

"Ответ очень четкий и однозначный: нет, это небезопасно! К огромному сожалению, все вокруг занимаются как раз этим, рассчитывая на то, что это как русская рулетка - вот я выстрелю, и меня это не коснется. Поймите одну вещь: я ни в коем случае вас не пугаю,

я просто за то, чтобы вы получали лучшее от своей интимной жизни и не становились бы при этом клиентами самых разных медицинских учреждений.

Когда стадо куда-то бежит, вокруг огромная толпа, и никто не падает на улице и не умирает от ужасных болезней, это не значит, что люди сплошь и рядом не цепляют себе какие-то пренеприятнейшие вещи и потом не ходят и от них не лечатся. Сказать правду вам могут дерматовенерологи, урологи, гинекологи... Но опять же - кто хочет их слышать? Это не будет прописано в каких-то вечерних новостях, у суперпопулярных блогеров - об этом никто говорить не будет, потому что это изнанка свободного, раскованного образа жизни", - объяснил сексолог.

И дал совет: "Например, если вы понимаете, что мужчина вам нравится, вы готовы лечь с ним в постель, не вопрос -

ложитесь и постарайтесь избежать этого момента в первую ночь. Только ничего не придумывайте, а честно скажите, почему.

Мол, ты мне понравился, ты классный, давай мы с тобой будем дальше общаться, Я сделаю и покажу тебе результаты своих анализов, ты мне - свои, и дальше уже будем зажигать, ничего не опасаясь. Понятно, что можно обмануть, он может показать вам свою свежую справку и начать жечь с кем-то еще, но это уже на его совести, а вы сделали максимум для того, чтобы застраховаться".