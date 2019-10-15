Дело обвиняемого в сексуальных преступлениях священника Зейли передано в суд

По словам пресс-секретаря прокуратуры Лауры Маевски, прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям передал в суд уголовное дело, в рамках которого два человека обвиняются в сексуальном насилии, совершенном в группе лиц. Согласно обвинению, преступления были совершены в период 2017-2018 гг.

Один из обвиняемых удовлетворял половое влечение противоестественным способом, используя доверие и зависимость несовершеннолетней жертвы. Преступление было совершено в марте 2017 года в группе лиц по предварительному сговору.

В свою очередь в период с конца 2017 года по август 2018 года этот же человек удовлетворял половое влечение противоестественным способом, используя беспомощность и доверие уже другой жертвы. Это преступление также было совершено группой лиц по предварительному сговору. Агентству ЛЕТА известно, что преступление было совершено в отношении душевнобольного мужчины.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, преступление в отношении этого мужчины совершил и Зейля, который обвиняется в торговле людьми и удовлетворении полового влечения противоестественным способом, используя беспомощность пострадавшего.

Первоначально по этому делу обвинялся еще один мужчина, однако в июне этого года дело было прекращено в связи с его смертью.

В суде агентству LETA сообщили, что первое слушание по делу назначено на 11 декабря в 13.00.

Как сообщалось ранее, Зейля провел некоторое время в заключении, но позже был освобожден под залог в 5000 евро. В ходе следствия в Риге и Резекне было проведено множество обысков, в результате чего были изъяты различные видео- и фотоматериалы порнографического характера. В рамках уголовного процесса арест был наложен на средства в размере более 20 000 евро и золотые монеты на сумму около 10 000 евро.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что один из потерпевших, теперь уже достигший совершеннолетия, провел большую часть своей жизни в детских домах и пансионатах. У него была констатирована умственная отсталость, однако он не был лишен дееспособности, поэтому мог спокойно покидать территорию пансионата в дневное время. Таким образом, парень на Рижском автовокзале познакомился с преступниками - двумя пожилыми мужчинами в возрасте старше 60 лет по имени Петерис и Айварс.

Потерпевший рассказал, что вначале даже не осознавал, что стал жертвой противозаконных действий. Преступники устроили все так, чтобы молодой человек смог переехать из пансионата к ним, после чего им начали "торговать", приводя к различным людям, в том числе к священнику, имени которого потерпевший не знал, но смог опознать его по фотографии.