"Все! Я умираю": Открылись новые подробности смерти актера Марьянова

Как стало известно из материалов дела, 6 октября 2017 года к артисту в гости приехал адвокат и уговорил актера лечь на реабилитацию, чтобы избавиться от алкоголизма. Для этого он порекомендовал ему центр "Феникс" с Лобне. Об этом визите настояла супруга Марьянова Ксения Бик и многочисленные друзья актера.

Но после приезда на реабилитацию у Марьянова случился приступ. Актер потерял сознание. К нему был вызван врач по фамилии Иванов. На суде медик подчеркнул, что оказывал помощь как частное лицо, а не медперсонал центра. Он подтвердил, что у него был доступ к галоперидолу и феназепаму. Именно эти вещества были обнаружили в крови актера после смерти.

Иванов подтвердил,что 7 октября поставил Дмитрию Марьянову капельницу и уехал.

8 октября актеру дали телефон. Он написал сообщение своему другу, директору Современного театра антрепризы Альберту Могинову, что его отвезли "подлататься". Марьянов указал, что чувствует себя плохо, но решил, что проведет в центре несколько дней. Вечером у него опять отобрали телефон, а спустя сутки Марьянов стал противиться лечению, был агрессивен и хотел покинуть центр. Тогда была вызвана директор центра Оксана Богданова. Она пояснила, что у артиста якобы белая горячка. Такой вывод она сделала со слов волонтера, который рассказал, что Марьянов не мог вспомнить время года, а также назвать свое имя и возраст.

Далее Иванон подтвердил, что в течение ночи сделали актеру три укола галоперидола и феназепама.

"Иванов сказал, что по-хорошему его в больницу надо, потому что оказывать помощь в таком состоянии нужно исключительно в специализированных учреждениях", — призналась Лебедева в суде.

В остальные дни Марьянов писал странные сообщения своей жене.

"Спишь, мышь, я вот думаю к Максиму перебраться. Это же не армия, мне не держат, тут душно. Пиши. Доброе утро".

Показания сотрудников центра отличаются. Одни не паризнают,что актеру продолжали делать уколы, а другие рассказывают, что уколы продолжались, но в меньших дозах.

15 октября Дмитрий Марьянов пожаловался на боли в спине. Он поговорил с женой. Она пообещала, что заберет его из больницы. Но Богданова убедила супругу актера, что это фантомные боли. Тогда Бик передумала звонить лечащему врачу мужа и приехала в "Феникс", чтобы подписать договор о его реабилитации.

Волонтер центра Лебедева рассказала, что актер жаловался на нестерпимые боли в ноге. Сотрудники центра позвонили доктору Иванову, который порекомендовал отправить Марьянова в медицинское учреждение. Скорая долго не приезжала, поэтому в больницу его повез один из сотрудников "Феникса".

"По дороге, когда где-то остановились на светофоре, я повернулась к Марьянову и спросила, как он. Марьянов ответил: "Все! Я умираю!"", - вспомнила женщина волонтер.