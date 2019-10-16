О каких женщинах мечтают мужчины разных знаков Зодиака

Астрологи легко могут объяснить, почему мы влюбляемся в определенных людей. В силу характерных особенностей мужчины и женщины по-разному выбирают для себя спутника жизни и совершенно по-особому представляют образ идеального партнера. Как различаются предпочтения и вкусы мужчин по знаку Зодиака, рассказали специалисты dailyhoro.ru.

Овен

Мужчине-Овну нужна та, которую он сможет полюбить. Вначале отношений его охватывает страсть, которая застилает глаза.

Поэтому он останется с той женщиной, которая сможет держать его в тонусе, меняться и расти вместе с ним.

Овну нужно, чтобы кто-то давал ему повод просыпаться по утрам.

Телец

Телец способен на глубокую любовь и не боится показать свои настоящие чувства женщине, которая завоевала его сердце. Поэтому он мечтает о той, которая была бы такой же проникновенной и верной, как он сам. Ему нужна девушка, способная испытывать сильные чувства и не бояться о них говорить.

Близнецы

Близнецы ищут себе спутницу, которая будет подпитывать их самооценку, будет такой же страстной и безумной в любви, как и они.

Представители этого знака Зодиака уверены, что отношения должны быть наполнены страстью, впечатлениями и счастьем.

Рожденный под созвездием Близнецов мужчина хочет, чтобы его женщина поддерживала его энтузиазм и во всем была за него.

Рак

Мужчина-Рак мечтает найти свою вторую половинку. Поэтому каждый раз, когда он знакомится с женщиной, тщательно присматривается и задумывается, сможет ли прожить с ней всю свою жизнь. Будучи эмоциональным и любящим мужчиной,

Рак считает, что ему жизненно необходима та, о которой он сможет позаботиться, а она, в свою очередь, позаботится о нем.

Лев

Лев питает страсть к пламенным женщинам - почти таким же, как он сам. Когда он ищет себе идеальную подругу, то делает ставку на ту, которая подарит ему всю себя, все свое внимание и нежность. Но Льву также очень важно, чтобы его спутница могла бросать ему вызов и подталкивать на новые свершения.

Дева

Мужчина-Дева не любит играть в игры, поэтому изначально ищет девушку, с которой он сможет остаться навсегда. Ему важно, чтобы его принимали таким, какой он есть.

Он отдаст свое сердце той, которая сможет полюбить его настоящего и, взяв за руку, пойти с ним по пути личностного и интеллектуального роста.

Весы

Этот мужчина верит, что любовь живет вечно, и ему нужна женщина, которая подтвердит его мысли, которая сможет поддерживать страсть и романтику в отношениях, которая полюбит его без остатка и подарит настоящее счастье.

Весы нуждаются в маленьких сюрпризах, большой привязанности и огромном количестве времени, проведенном вместе.

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