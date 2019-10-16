С визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой
В среду, 16 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который встретится с руководителями государства, украинской диаспорой, посетит Музей оккупации и откроет памятную доску, сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса.
Во время визита президента Украины сопровождает супруга Елена Зеленская.
Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций, после чего Левитс и Зеленский выступят перед прессой.
Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу
Планируется, что в ходе переговоров президенты обсудят двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и "Инициативу трех морей".
Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.
Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.
Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский
Сегодня до 11 часов утра запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Пилс, участке ул. Пилс от Полю гате до площади Пилс, и участке ул. Маза Пилс от Даугавас гате до площади Пилс.
В свою очередь с 7 часов до 21 часа запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах ул. Театра на участке от бульв. Аспазияс до ул. Вальню, а с 7 часов до 18 часов - на обеих сторонах ул. Антонияс на участке от ул. А. Пумпурса до здания на ул. Антонияс, 2.
Также сегодня с 6 часов до 13:15 ограничено движение по левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Театра, на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров в направлении от ул. Калькю к ул. Смилшу и по площади Бривибас.
Кроме того, с 7 часов до 15:30 запрещена остановка и стоянка на правой стороне бульв. Бривибас на участке от сквера Бауманиса до ул. Элизабетес, с 15:45 до 17 часов- около здания на бульв. Райниса, 7, с 7 часов до 16 часов - на обеих сторонах ул. Висвалжа, на участке от ул. Эрнеста Бирзниека-Упитиса до здания на ул. Висвалжа, 4a, а с 13 часов до 14:30 - на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Лайпу до ул. Амату.
С 10:20 до 10:40 и с 12:30 до 12:35 будет перекрыто движение транспортных средств на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас, на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии), на перекрестке площади Пилс и ул. Кр. Валдемара, а с 17:30 до 18 часов - на участке ул. Антонияс от ул. Андрея Пумпурса до бульв. Оскара Калпака.
Также в случае необходимости будет ограничено движение транспорта и пешеходов с 10:30 до 11:20 на площади Пилс и с 12:30 до 13:15 на площади Бривибас.