Елена Зеленская в Риге: оцените стиль первых леди Украины и Латвии
Как уже известно, сегодня, 16 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса.
Во время визита главу Украины сопровождает его супруга Елена Зеленская.
Официальная церемония приветствия Владимира Зеленского прошла на площади у Рижского замка, а затем состоялась двусторонняя встреча президентов в присутствии первых леди. Смотрите фото - оцените стиль Елены Зеленской и, конечно, супруги латвийского президента - Андры Левиты.
Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу