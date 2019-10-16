Ср, 16.10.2019
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Елена Зеленская в Риге: оцените стиль первых леди Украины и Латвии
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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как уже известно, сегодня, 16 октября, с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса.

Во время визита главу Украины сопровождает его супруга Елена Зеленская.

Официальная церемония приветствия Владимира Зеленского прошла на площади у Рижского замка, а затем состоялась двусторонняя встреча президентов в присутствии первых леди. Смотрите фото - оцените стиль Елены Зеленской и, конечно, супруги латвийского президента - Андры Левиты.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Галерея: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу

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