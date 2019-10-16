Визит Зеленского в Ригу: петух и цыпленок вышли с протестом

Сегодня на Вантовом мосту возле Рижского замка двое мужчин, одетые в костюмы цыплят, протестовали против украинской яичной продукции в Латвии.
Сегодня с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины Владимир Зеленский с делегацией. Церемония его торжественной встречи предусмотрена у Рижского замка.
Участники акции держали в руках плакат с надписью "Овостар, сальмонелла, коррупция". Вскоре после их появления на мосту к ним подошли представители службы безопасности и попросили протестующих покинуть мост.
Заметил ли пикетчиков президент Украины, неизвестно, так как программа его визита происходит с задержкой.
Paula Čurkste/LETA
Как сообщалось, украинское предприятие "Ovostar Union" заявило о своих планах открыть в Латвии завод яичной продукции, инвестировав в производство до 2026 года по крайней мере 85 млн евро и создав до 200 новых рабочих мест. Для размещения завода рассматривается несколько мест - окрестности Валки, Тукумса и Огре.
В свою очередь латвийские производители яиц обратились в Продовольственно-ветеринарную службу и к другим ответственным органам, призывая провести тщательные проверки импортируемых с Украины яиц в связи с четырьмя случаями обнаружения в этом году на латвийской границе сальмонеллы в яичной продукции украинского происхождения.