Ср, 16.10.2019
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Наряд дня: нежная женственность королевы Максимы в стиле сари
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королевская чета Нидерландов находится сейчас с официальным визитом в Индии. На государственном приеме во дворце в Нью-Дели королева Максима появилась в платье, стилизованном под национальный индийский наряд - сари, отдав тем самым дань уважения принимающей стране. Невероятно нежно и женственно!

Для вечернего выхода Максима выбрала розовое платье с цветочным принтом в стиле сари, сшитое для нее на заказ голландским дизайнером Jan Taminiau. Дополнила она свой образ клатчем в тон и множеством украшений - крупными серьгами и браслетами, а также тиарой с бриллиантами.

ФОТО: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA//Scanpix

ФОТО: NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA//Scanpix

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