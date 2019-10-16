Наряд дня: нежная женственность королевы Максимы в стиле сари

Для вечернего выхода Максима выбрала розовое платье с цветочным принтом в стиле сари, сшитое для нее на заказ голландским дизайнером Jan Taminiau. Дополнила она свой образ клатчем в тон и множеством украшений - крупными серьгами и браслетами, а также тиарой с бриллиантами.