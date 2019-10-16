Пресс-конференция Владимира Зеленского в Риге

Украина отстаивает свои права, платя за это страшную цену, поэтому радует, что Латвия на этом сложном этапе поддерживает Украину, заявил после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом прибывший в Ригу с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что очень рад находиться на гостеприимной латвийской земле, и визит в Латвию откроет новую страницу в отношениях "наших дружественных народов и стран".

Зеленский подчеркнул, что Латвия является одним из ближайших соседей Украины, который хорошо понимает стоящие перед ней задачи. "Я благодарен за солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за практическую помощь", - сказал президент.

Он отметил, что Украина, как и Латвия и другие страны Балтии, приобрела сложный опыт в борьбе за свою свободу. "Сегодня Украина отстаивает свои права на европейское будущее, платя за это большую и страшную цену", - сказал Зеленский, выразив удовлетворение, что Латвия в этом процессе поддерживает Украину.

Зеленский сообщил, что обсуждал с Левитсом дальнейшую координацию сотрудничества в рамках международных организаций и платформ. Кроме того, он подчеркнул, что для Украины важна оказываемая Латвией гуманитарная помощь.

Также президент Украины выразил удовлетворение в связи с поддержкой Латвии реформам в стране, призвал активнее работать над развитием бизнес-связей и инвестировать в экономику Украины.

Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций.

Галерея: В Ригу прибыл Владимир Зеленский

В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и "Инициативу трех морей".

Затем состоялось возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретился с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Галерея: Возложение цветов у памятника Победы

Галерея: Владимир Зеленский посещает Кабинет министров и Сейм

В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.