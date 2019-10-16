В Добеле полиция три часа отговаривала мужчину от самоубийства

На месте событий пожарные встретили мужчину и удерживали его три часа, чтобы он не спрыгнул. Полицейский переговорщик и сотрудники спасательной службы пытались успокоить его и отговорить от самоубийства.

Когда он спустился вниз, оказалось, что потенциальному самоубийце 28 лет. Если мужчина окажется душевно здоров, будет принято решение о его наказании.

Никто из сотрудников спасательной службы не помнит случаев, чтобы кто-то пытался спрыгнуть с башни котельной. Это не так легко сделать, однако посреди рабочего дня ворота на объект стоят открытыми, чтобы к котельной мог подъехать транспорт.