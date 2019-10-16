Ср, 16.10.2019
Официально у Шкеле политической власти нет, принадлежит мало, и его офис в центре Риги как место встречи различные неофициально связанные с его именем руководители бизнеса используют случайно. Во всяком случае, они бы хотели, чтобы вы так думали. Re:Baltica

В Добеле полиция три часа отговаривала мужчину от самоубийства

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В Добеле в понедельник, 14 октября, мужчина забрался на башню котельной и угрожал покончить с собой. Пожарные Добельской части получили звонок и отправились на место событий, сообщает передача Degpunktā.

На месте событий пожарные встретили мужчину и удерживали его три часа, чтобы он не спрыгнул. Полицейский переговорщик и сотрудники спасательной службы пытались успокоить его и отговорить от самоубийства.

Когда он спустился вниз, оказалось, что потенциальному самоубийце 28 лет. Если мужчина окажется душевно здоров, будет принято решение о его наказании.

Никто из сотрудников спасательной службы не помнит случаев, чтобы кто-то пытался спрыгнуть с башни котельной. Это не так легко сделать, однако посреди рабочего дня ворота на объект стоят открытыми, чтобы к котельной мог подъехать транспорт.

Спасатели и полицейские призывают людей не играться со свой жизнью и не тратить оперативные ресурсы. Если необходима помощь, стоит поискать психолога или психотерапевта. Кратковременные переговоры в экстремальной ситуации в любом случае не решал долгое время копившиеся проблемы.

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