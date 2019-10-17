Невинная шутка? Рассылавшему фейки о взрыве школьнику грозят серьезные последствия

Теперь жизнь в Рижской 3-й гимназии хотя бы внешне вернулась в привычный ритм. На минувшей неделе из-за угроз взрыва школу эвакуировали четыре раза, ученики продолжали занятия в Рижской думе, Рижском техническом университете и Церкви святого Петра.

По словам директора учебного заведения Андриса Приекулиса, подозрения пали на ученика 10-го класса, который владеет хорошими навыками информационных технологий (IT). Мальчик учится в этой школе первый год.

"Почему он это делал? Сложно сказать. Есть ощущение, что он чувствует себя неоцененным, непризнанным. Он не хочет быть простым. Пытался использовать свои навыки деструктивно", - отметил Приекулис.

За содеянное парню грозит уголовная ответственность по статье "об осознанно ложном сообщении о размещении в здании взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества, материала или взрывного устройства".

За данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф. Госполиция считает, что за это поведение наказание должно быть еще более суровым, учитывая, как много ресурсов ответственные службы тратят во время таких ложных вызовов.

Виновный подросток не сможет в будущем стать полицейским, а также занимать ряд других должностей, напомнил начальник Управления Криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

У него также возникнут проблемы с доступом к гостайне, получением разрешения на оружие и въездом в США без визы.

"Стоит считаться с тем, что в наши дни такая запись остается на всю жизнь. Если говорим о последнем случае, я бы призвал родителей уделять больше внимания тому, что делают их дети, и начать пояснительные беседы уже дома.О том, что нарушение законодательных норм рано или поздно станет явным, подростка призовут к ответственности. И это, мягко говоря, создаст неудобства в дальнейшей жизни", - указал Созинов.

Между тем остальные ученики Рижской 3-й гимназии проинформированы о последствиях ложных угроз безопасности. Многие из них в разговоре с Латвийским радио осудили действия ученика 10-го класса.

На практике психолога Йоланты Усини были случаи с угрозами о взрывах. Она сама долгое время работала в школе и на данный момент в центре семейной психологии Līna работает и с семьями, в которых есть подростки, и с самими подростками.

По ее словам, подростки нередко сначала делают и потом уже думают. Срабатывает стадный инстинкт или желание себя показать.

"Во-первых, в таких случаях в семье нужно в целом говорить с подростком. Спрашивать, что ты об этом думаешь? А не сразу осуждать, нужно дать им выговориться о ситуации. Даже об этом конкретном случае, что для низ он значит? Может, кто-то скажет, что ему это кажется хорошей шуткой. Но это уже не шутка, это ответственность. И об этом нужно говорить", - заявила психолог.

Об этом много говорят и в Рижской 3-й гимназии - школьникам теперь нужно считаться с продленным учебным годом или работами на каникулах из-за эвакуации.

Директор Приекулис заявил, что самым легким решением было бы исключение десятиклассника из школы, однако, это не самый правильный подход.

Он считает, что теперь подозреваемому подростку нужно найти силы измениться. Поскольку, если его вина будет доказана, станет ясно, что он сделал большое зло многим людям.