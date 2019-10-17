Эксперт пояснила, почему Зеленский для своего визита выбрал именно Латвию

Это стандартный визит, который необходимо нанести в начале президентства, заявила изданию Diena исследователь Латвийского института внешней политики Елизавета Визгунова. Следует напомнить, что первый визит на посту президента Зеленский совершил в Брюссель, что наглядно демонстрирует движение Украины в направлении Европейского союза и НАТО.

По словам эксперта, визит Зеленского в Латвию является попыткой развития отношений с теми странами, которые поддерживают евроатлантический курс Украины, что также является одним из приоритетов внешней политики Латвии.

Внедрение европейских стандартов на Украине отвечает также экономическим интересам Латвии, так как латвийским предпринимателям приходилось сталкиваться с рейдерством на Украине.