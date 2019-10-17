"Новая женщина": Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости
Популярная российская телеведущая, счастливая жена, мама и просто эффектная женщина поразила пользователей соцсетей новым имиджем.
В моде сегодня, как известно, снова популярны тенденции 80-х годов, и главные модницы уже давно им следуют. Вот и Ксения Бородина решила не отставать. На днях она предстала в новом невероятно ярком и неожиданном образе.
На своей странице в соцсети Instagram теледива опубликовала снимок, на котором позирует в черной кожаной мини-юбке и атласной рубашке огненного цвета. Но больше всего внимание поклонников привлекла ее эффектная прическа в стиле афро.
"Муж))) у тебя сегодня новая женщина", - кокетливо подписала Ксения один из свежих снимков, продемонстрировав свое преображение.
За несколько часов новый пост знаменитости набрал сотни лайков и несколько тысяч комментариев.
Многочисленные фанаты и звездные друзья Бородиной, впечатленные увиденным, принялись восторгаться ее смелым бьюти-эксперемент.
"Ксения шикарна", "Кудряшка Ксю. Очень идет", "Вауууу, супер!", "Ох, крутая", "Шикарная бомбо-секси-мекси", "Мужу повезло",
"Ух ты, Ксения, ты бомбическая!" - пишут они в комментариях.