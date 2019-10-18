Внучку солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха отдали в сиротский центр

Журналисты сообщили, что дочь солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха Людмила вернулась из наркологической клиники, но вновь начала употреблять алкоголь. Ее родная 80-летняя бабушка была опекуном ее дочери, но больше не могла справляться с шестилетней Мариной и отдала ее в сиротский центр. Об этом сообщает Topnews.ru.