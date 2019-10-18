Внучку солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха отдали в сиротский центр

Журналисты сообщили, что дочь солиста группы "Кар-Мэн" Сергея Лемоха Людмила вернулась из наркологической клиники, но вновь начала употреблять алкоголь. Ее родная 80-летняя бабушка была опекуном ее дочери, но больше не могла справляться с шестилетней Мариной и отдала ее в сиротский центр. Об этом сообщает Topnews.ru.
На данный момент девочка уже два месяца находится в центре.
"Бабушка больше не могла справляться с тяготами судьбы. Людмила вернулась к бутылке. Малышка оказалась никому не нужна", - рассказали знакомые семьи.
Родной дедушка Марины, кумир 90-х Сергей Лемох, также отказался от родной внучки. Старший брат Сергея уверен, что девочке лучше в приемной семье.
Напомним, летом 2019 года на программе "Пусть говорят" поднимался вопрос о лишении Людмилы родительских прав. Тогда женщина категорически отрицала возможность расставанию с дочерью и была готова на лечение.