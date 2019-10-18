Сб, 19.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

Экс-супруга Абрамовича вновь вышла замуж за миллиардера
Планку опускать нельзя!

ФОТО: скриншот с Instagram Даши Жуковой

Российский предприниматель и дизайнер, бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова вновь вышла замуж. Избранником 38-летней бизнесвумен стал 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на западные источники.

Впервые в компании Ниархоса основатель музея современного искусства "Гараж" в Москве появилась в 2017 году. Как отмечают источники, их свадьба прошла скромно, на ней присутствовали только самые близкие. 

Однако, по данным US Weekly,

приглашения на торжество получили такие знаменитости, как дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук, дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер и журналист Дерек Бласберг.

Между тем, как сообщает издание Page Six, миллиардер сделал Жуковой предложение в начале лета. Помолвку пара отпраздновала в Нью-Йорке, отметив также и день рождения Даши.

Еще два года назад Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. В 2005 году она познакомилась с российским миллирдером, а уже через несколько лет они официально стали мужем и женой.

В 2009 году у пары родился сын Аарон, а спустя четыре года Дарья вновь стала мамой - на свет появилась дочка Лея. Супруги прожили вместе десять лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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