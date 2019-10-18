Экс-супруга Абрамовича вновь вышла замуж за миллиардера

Впервые в компании Ниархоса основатель музея современного искусства "Гараж" в Москве появилась в 2017 году. Как отмечают источники, их свадьба прошла скромно, на ней присутствовали только самые близкие.

Однако, по данным US Weekly,

приглашения на торжество получили такие знаменитости, как дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук, дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер и журналист Дерек Бласберг.

Между тем, как сообщает издание Page Six, миллиардер сделал Жуковой предложение в начале лета. Помолвку пара отпраздновала в Нью-Йорке, отметив также и день рождения Даши.

Еще два года назад Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. В 2005 году она познакомилась с российским миллирдером, а уже через несколько лет они официально стали мужем и женой.