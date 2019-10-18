Пт, 18.10.2019
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Дело Rīgas satiksme: VARAM обратилось в Генпрокуратуру

ФОТО: facebook.com/rigassatiksme.lv

Принимая во внимание публично прозвучавшую информацию о том, что должностные лица Рижской думы не планируют взыскивать убытки с бывших членов правления Rīgas satiksme, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Генеральную прокуратуру, сообщили агентству LETA в VARAM.

Публично обнародованная информация свидетельствует о том, что аудит Rīgas satiksme, проведенный адвокатским бюро Novius, выявил ряд нарушений, которые могут послужить основанием для обращения в суд против бывшего правления компании с гражданским иском, говорится в сообщении министерства.

Закон об управлении обществами капитала и долями капитала публичного лица предусматривает, что член правления и совета несет ответственность за убытки, причиненные обществу, если он не действовал в соответствии с принципами добросовестного и ответственного управления.

Должностные лица Рижской думы, которые в настоящее время выступают в качестве представителей держателя долей капитала в Rīgas satiksme, в соответствии с коммерческим законом обязаны подать в суд на членов правления, которые причинили убытки предприятию.

Следовательно, по мнению VARAM если в действиях бывших членов правления Rīgas satiksme были выявлены нарушения, которые нанесли значительный финансовый ущерб компании, в том числе интересам налогоплательщиков, держатель долей капитала Вадим Баранник должен немедленно обратиться в суд для взыскания убытков с бывших членов правления.

Если нарушения выявлены, а иск все же не будет предъявлен, то в действиях Баранника можно усмотреть нарушение Уголовного закона, а именно бездействие государственного должностного лица, убежденно VARAM.

Как сообщалось ранее, правление Rīgas satiksme подало в отставку в декабре прошлого года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс по поводу трех закупок транспортных средств. В настоящее время на предприятии назначено временное правление.

Держатель долей капитала Rīgas satiksme вице-мэр Риги Вадим Баранник ранее заявил, что пока не видит оснований для обращения в суд с иском против бывшего правления предприятия.

Вице-мэр подтвердил, что ознакомился с заключением адвокатского бюро Novius, но, по его мнению, в нем не выражено однозначного мнения о том, как должно поступить самоуправление.

По его словам, адвокаты в своем заключении не заявляли, что члены правления Rīgas satiksme умышленно в том или ином случае нарушали закон.

"Я смотрю на это очень осторожно, поэтому попросил уточнить судебную практику в таких ситуациях, но прецедентов очень мало. Они также не могут конкретно сказать, что мы победим в суде. А если я обращусь в суд с необоснованными претензиями, мне за это придется отвечать", - сказал Баранник.

Он указал, что решения в таких ситуациях нужно принимать очень тщательно, и он хочет увидеть какие-то индикации и со стороны правоохранительных учреждений, например, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

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