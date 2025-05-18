Командир украинской 47-й бригады подал в отставку из-за "бессмысленных задач" под Курском

"Никогда прежде я не получал настолько глупых приказов, как на этом направлении. Когда-нибудь я расскажу об этом подробнее. Но совершенно бессмысленная гибель людей, постоянный страх перед некомпетентными генералами - все это не приводит ни к чему, кроме поражений. Единственное, на что они способны - это упрекать, проводить проверки и наказывать", - написал Ширшин на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что политические игры командования и реальная обстановка на фронте находятся в полном несоответствии друг с другом. "Они не отражают ни реальности, ни наших возможностей. Дальше так продолжаться не может", - добавил командир.

Ширшин сообщил, что уже направил рапорт об отставке и выразил надежду, что вскоре он будет удовлетворен. Он также пообещал в ближайшее время предоставить более подробную информацию журналистам.

В конце своего сообщения командир батальона отметил официальный аккаунт Генерального штаба украинской армии с фразой:

"Я надеюсь, что и ваши дети окажутся в пехоте и будут выполнять те задачи, которые вы нам сейчас ставите".

47-я бригада украинской армии с осени 2024 года выполняет задачи в Курской области. Александр Ширшин был назначен командиром батальона этой бригады в июле 2024 года.

В начале 2023 года известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер встречался с Ширшиным, после того как командира сфотографировали в окопе за чтением его книги "Путь к свободе".

найвища честь для автора – читач pic.twitter.com/yWAzsASKEQ — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) January 2, 2023