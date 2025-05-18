ВИДЕО В Нью-Йорке парусник задел мачтами Бруклинский мост: есть погибшие и раненые

На кадрах, размещенных в социальных сетях, хорошо видно, как корабль, проходя под мостом, зацепил освещенными мачтами его нижнюю часть, после чего те частично рухнули.

На борту в момент происшествия находились 277 членов экипажа. 19 пострадавших были доставлены в городские больницы, состояние двоих из них оценивается как критическое.

В заявлении мексиканских военно-морских сил сообщается, что парусник отправился из Акапулько 6 апреля с особой миссией: "укреплять морской дух, способствовать развитию военно-морского образования, а также нести миру послание добра и мира от мексиканского народа, посещая порты разных стран". Судно должно было зайти в Нью-Йорк, а затем направиться в Исландию, Великобританию и Испанию.

Предварительный осмотр не выявил повреждений самого Бруклинского моста.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя городской администрации, парусник, стоявший на якоре рядом с Бруклинским мостом, должен был двигаться на юг, чтобы покинуть порт Нью-Йорка. Однако, судя по всему, он направился в неверном направлении.