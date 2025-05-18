Кандидат в мэры Риги: "Нужно остановить миграцию и привести инвесторов"

Самыми важными задачами следующего созыва Рижской думы должны стать ограничение миграции и привлечение инвестиций, заявил в интервью агентству LETA кандидат в мэры Риги от Национального объединения Эдвард Ратниекс.
"Нам принципиально важно отстаивать латышский характер Риги и национальные интересы. Это значит - остановить волну миграции из третьих стран, проводя разумную городскую политику, которая сохранит Латвию и Ригу латышскими, и обеспечит защиту нашего языка и культуры", - пояснил политик.
Он подчеркнул, что согласится работать только в такой коалиции, где партнеры по управлению городом будут поддерживать Национальное объединение в национальных вопросах.
Ратниекс признал, что с этим были трудности даже при сотрудничестве с партиями, представляющими латышскую часть общества в нынешнем созыве. "Было сложно договориться о переименовании улиц, миграционной политике и ликвидации русских школ. И сейчас мы видим расхождения мнений по вопросу мигрантов", - уточнил политик.
Другим важнейшим вопросом Ратниекс считает экономическое развитие Риги, которая, по его словам, сейчас заметно отстает от других городов.
Также Национальное объединение выступает за изменение Закона о фонде выравнивания финансов самоуправлений, поскольку действующий механизм привел к экономическому отставанию столицы.
"Деньги рижан, которые могли бы идти на развитие города, уходят в другие самоуправления. Из-за этого у Риги не хватает средств на собственные нужды", - сказал кандидат.
Ратниекс подчеркнул, что лично намерен заниматься привлечением инвесторов. Он считает важным, чтобы переговоры с инвесторами вела именно городская администрация.
Отвечая на вопрос о том, где именно он планирует искать инвесторов, Ратниекс указал на западные страны.
"Это страны, которые важны для нас и с точки зрения туризма, например, круизного. Большие туристические выставки проходят в США, и на таких мероприятиях особенно значимо личное участие руководства города. Не менее важно присутствие Риги на крупнейших международных туристических мероприятиях, таких как выставки во Франции, в которых город уже участвует. Это позволит поднять экономику столицы на новый уровень", - пояснил он.
По мнению кандидата в мэры, у Риги уже сейчас много сильных сторон: наличие порта, близость аэропорта к центру, несколько промышленных зон с хорошими возможностями развития.
Кроме того, привлекать инвесторов можно и благодаря молодым талантам, которые есть в столице.
"В следующем созыве мы продолжим целенаправленно финансировать центры естественных наук и технологий, оснащая современные учебные кабинеты. Это поможет заинтересовать молодых людей, а значит - создаст основу для прихода инвесторов и дальнейшего развития производственного сектора", - убежден политик.
Он также добавил, что пока далеко не полностью использован потенциал Риги в области создания домов для стартапов.
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