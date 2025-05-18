Кандидат в мэры Риги: "Нужно остановить миграцию и привести инвесторов"

Ратниекс подчеркнул, что лично намерен заниматься привлечением инвесторов. Он считает важным, чтобы переговоры с инвесторами вела именно городская администрация.

Отвечая на вопрос о том, где именно он планирует искать инвесторов, Ратниекс указал на западные страны.

"Это страны, которые важны для нас и с точки зрения туризма, например, круизного. Большие туристические выставки проходят в США, и на таких мероприятиях особенно значимо личное участие руководства города. Не менее важно присутствие Риги на крупнейших международных туристических мероприятиях, таких как выставки во Франции, в которых город уже участвует. Это позволит поднять экономику столицы на новый уровень", - пояснил он.

По мнению кандидата в мэры, у Риги уже сейчас много сильных сторон: наличие порта, близость аэропорта к центру, несколько промышленных зон с хорошими возможностями развития.

Кроме того, привлекать инвесторов можно и благодаря молодым талантам, которые есть в столице.

"В следующем созыве мы продолжим целенаправленно финансировать центры естественных наук и технологий, оснащая современные учебные кабинеты. Это поможет заинтересовать молодых людей, а значит - создаст основу для прихода инвесторов и дальнейшего развития производственного сектора", - убежден политик.

Он также добавил, что пока далеко не полностью использован потенциал Риги в области создания домов для стартапов.