Высший лидер Ирана: США придется покинуть регион

"Перед лицом решимости народов нашего региона Америке не останется ничего другого, кроме как уйти", - заявил Хаменеи, выступая по государственному телевидению. Он подверг критике американскую политику, заявив, что цель США - удерживать государства Персидского залива в зависимости от американской поддержки.

Заявления высшего лидера прозвучали на следующий день после завершения визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива. Целью поездки Трампа было укрепление альянсов и привлечение инвестиций на многие триллионы долларов.

В ходе визита Трамп резко критиковал иранские власти за их действия в регионе и пригрозил полностью прекратить экспорт иранской нефти.

"Руководство Ирана занимается разграблением собственной страны, направляя средства на поддержку террора и кровопролития за рубежом", - сказал Трамп во вторник на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

Не упоминая конкретных высказываний американского президента, Хаменеи подчеркнул, что некоторые заявления Трампа представляют собой "настолько позорное явление", что не заслуживают даже ответа.

"Уровень этих комментариев настолько низок, что они позорят самого говорящего и являются поводом для стыда для американского народа", - подчеркнул Хаменеи.

Кроме того, иранский лидер осудил Трампа за попытку навязать странам Персидского залива модель отношений, делающую их полностью зависимыми от США.

"Президент США открыто предлагает этим арабским странам модель, при которой, согласно его собственным словам, они не смогли бы продержаться и десяти дней без американцев", - сказал Хаменеи. "И сейчас, посредством сделок, действий и инициатив, американцы продолжают насаждать именно эту модель, цель которой - сделать эти государства настолько зависимыми, чтобы они не могли существовать без поддержки США. Но эта модель заведомо обречена на провал".