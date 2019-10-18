Пт, 18.10.2019
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  • В Саратове бездомных собак убивали вместо помещения в приют, а средства на их отлов расхищали

В Саратове бездомных собак убивали вместо помещения в приют, а средства на их отлов расхищали

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Щенок. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В России полицией Саратова было возбуждено уголовное дело по факту отстрела собак сотрудниками муниципального учреждения. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Работники организации, учредитель которой - комитет дорожного хозяйства Саратова, обязаны были отлавливать в городе бездомных и безнадзорных животных и размешать их в приюте.

Но, как оказалось, вместо данной работы собак убивали.

Как пишет РИА "Новости", при личном досмотре у троих фигурантов дела изъяли пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

Помимо этого, сотрудники полиции смогли выяснить, что средства, которые были назначены на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивали себе должностные лица муниципального учреждения.

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