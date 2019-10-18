Фото: на Аляске пассажирский самолёт с людьми на борту повис над водой

После приземления на Аляске пассажирский самолет американской компании PenAir выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 38 пассажиров и трое членов экипажа. Об этом пишет Rus.Postimees.
Инцидент произошел с самолетом Saab 2000, который совершал перелет из Анкориджа в Уналаску.
Как рассказала управляющая города Уналаска Эрин Рейндерс, пилоты из-за сильного ветра не смогли с первой попытки посадить самолет, поэтому им пришлось делать второй заход. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Из-за жесткого приземления четыре пассажира получили травмы. Десятку потребовалась медицинская помощь.
На фотографии с места инцидента видно, что самолет повис над водой.
Alguien sabe quién le prestó las llaves de este Penair Saab 2000 a la @capi_april en Unalaska, Alaska?. pic.twitter.com/1qq1sxkFUo— Martín, King of the North (@Martgenia) 18 октября 2019 г.