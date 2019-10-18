Пт, 18.10.2019
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Фото: на Аляске пассажирский самолёт с людьми на борту повис над водой

Аляска. Фото самолета.

ФОТО: AP/Scanpix

После приземления на Аляске пассажирский самолет американской компании PenAir выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 38 пассажиров и трое членов экипажа. Об этом пишет Rus.Postimees

Инцидент произошел с самолетом Saab 2000, который совершал перелет из Анкориджа в Уналаску.

Как рассказала управляющая города Уналаска Эрин Рейндерс, пилоты из-за сильного ветра не смогли с первой попытки посадить самолет, поэтому им пришлось делать второй заход. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Из-за жесткого приземления четыре пассажира получили травмы. Десятку потребовалась медицинская помощь.

На фотографии с места инцидента видно, что самолет повис над водой.

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