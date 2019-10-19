3 знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным: пророчество Ванги
Исследователи пророчеств известной болгарской ясновидящей Ванги нашли в ее предсказаниях информацию о трех знаках Зодиака, представителей которых ждут крутые и очень позитивные повороты в судьбе в грядущем году. Кому же прорицательница пообещала успех, везение и удачу в 2020-м?
Овен
По предсказаниям Ванги, в 2020 году практически все Овны ощутят невероятный прилив сил и энергии, утверждают исследователи. Даже, казалось бы, неразрешимые вопросы будут легко решаться. Кроме того,
у Овнов будут рождаться новаторские идеи, кто-то начнет новый бизнес, а одинокие представители этого знака Зодиака с легкостью заведут судьбоносное знакомство.
Ванга рекомендовала Овнам в этот период чаще бывать в обществе и не замыкаться в себе. Общение принесет им долгожданные позитивные перемены, решение финансовых и любых иных вопросов.
Лев
У Львов в 2020 году появится уникальный шанс уехать за границу и начать там новую жизнь. Причиной смены ПМЖ может быть брак по расчету, причем в этом случае их ждет беззаботная жизнь. Также Львы могут уехать за границу по бизнесу.
Еще один вариант предполагает бегство "из вотчины в страну богатую", так как дома представителям этого знака Зодиака будет уже нечего делать.
Остальных Львов ждут карьерные взлеты, продвижение по службе, увеличение материального дохода или открытие собственного дела.
Козерог
Козероги в 2020 году, по предсказаниям ясновидящей, приложат все усилия, чтобы подняться на самый верх социальной пирамиды. Прагматизм и склонность к планированию представителей этого знака Зодиака достигнут наивысшего показателя.
Практически все Козероги в 2020 году реализуют намеченные цели и планы. Их талант как руководителей оставит не у дел всех врагов и конкурентов.
Они будут получать финансовые бонусы порциями, но долго и постоянно. Удача будет сопровождать Козерогов и на личном фронте.