3 знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным: пророчество Ванги

Овен

По предсказаниям Ванги, в 2020 году практически все Овны ощутят невероятный прилив сил и энергии, утверждают исследователи. Даже, казалось бы, неразрешимые вопросы будут легко решаться. Кроме того,

у Овнов будут рождаться новаторские идеи, кто-то начнет новый бизнес, а одинокие представители этого знака Зодиака с легкостью заведут судьбоносное знакомство.

Ванга рекомендовала Овнам в этот период чаще бывать в обществе и не замыкаться в себе. Общение принесет им долгожданные позитивные перемены, решение финансовых и любых иных вопросов.

Лев

У Львов в 2020 году появится уникальный шанс уехать за границу и начать там новую жизнь. Причиной смены ПМЖ может быть брак по расчету, причем в этом случае их ждет беззаботная жизнь. Также Львы могут уехать за границу по бизнесу.

Еще один вариант предполагает бегство "из вотчины в страну богатую", так как дома представителям этого знака Зодиака будет уже нечего делать.

Остальных Львов ждут карьерные взлеты, продвижение по службе, увеличение материального дохода или открытие собственного дела.

Козерог

Козероги в 2020 году, по предсказаниям ясновидящей, приложат все усилия, чтобы подняться на самый верх социальной пирамиды. Прагматизм и склонность к планированию представителей этого знака Зодиака достигнут наивысшего показателя.

Практически все Козероги в 2020 году реализуют намеченные цели и планы. Их талант как руководителей оставит не у дел всех врагов и конкурентов.