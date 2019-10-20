Продовольственный банк Paēdušai Latvijai помог уже более 400 тысячам жителей

Продовольственный банк Латвийского объединения самаритян Paēdušai Latvijai за десять лет помог 400 587 жителям страны, сообщила агентству LETA представитель объединения Байба Паре.
Продовольственный банк Paēdušai Latvijai 16 октября отметил 10 лет со дня создания. По данным организации, за эти годы было распространено 74 322 пакета с продуктами питания, в качестве пожертвований было получено 333 435 евро, а помощь в общей сложности получили 400 587 человек.
"Десять лет назад, когда был создан продовольственный банк, многие семьи нуждались в экстренной помощи из-за экономического кризиса. Однако и сейчас есть много семей, которые неожиданно сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями",
- говорит глава продовольственного банка Paēdušai Latvijai Агита Краукле, добавляя, что чаще всего о помощи просят одинокие родители с двумя детьми и с доходом ниже 350 евро в месяц, которые по каким-то причинам не могут получить статус малообеспеченных.
Продовольственный банк Paēdušai Latvijai в сотрудничестве с более чем 30 региональными неправительственными организациями и тремя социальными службами создал сеть для помощи людям на как можно большей территории. Согласно обобщенным данным, за эти годы наибольшая помощь была направлена в Виляны, Прейли, Сигулду, Огре, Елгаву и Айзпуте.
Помощь в основном предусмотрена для семей с низким доходом, которые по разным причинам не получили статус нуждающихся или малообеспеченных. По мере возможности, поддержка также предоставляется пенсионерам, инвалидам с низким доходом и людям, которые внезапного оказались в сложной ситуации и которым не был предоставлен какой-либо статус.