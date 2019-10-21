Пн, 21.10.2019
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Видео: в США тренер разоружил школьного стрелка при помощи объятий

Пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В одной из школ в Портленде (США) тренер по футболу и лёгкой атлетике Кианон Лоу смог предотвратить страшную трагедию, когда студент ворвался в школу с оружием. Тренер разоружил ученика, после чего обнял его. Об этом сообщает телеканал ABC News.

ЧП случилось еще в мае, однако запись с камер наружного наблюдения была опубликована только на днях. Тогда СМИ сообщали, что тренеру удалось разоружить и повалить студента на пол, но на видеоролике четко видно, что на самом деле всё произошло иначе. 

Из видео становится ясно, что тренер идет со школьником, забрав у него оружие. Уже в коридоре он обнимает его.

"Это был очень эмоциональный момент для него, и это был эмоциональный момент для меня. Я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда мы молоды, мы не понимаем, что делаем, пока всё не закончится", — прокомментировал ЧП Лоу.

Спустя некоторое время ученик был задержан полицией. В настоящее время ему 19 лет. Как передаёт телеканал, в тот момент у него обострились проблемы с психическим здоровьем. Парень признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия, а в качестве наказания получил три года условно.

"Это был лучший сценарий. Работники школы проделали отличную работу", — высказался о случившемся сержант полиции Брэд Якотс.

После данного инцидента тренер был провозглашён героем.

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