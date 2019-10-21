Видео: в США тренер разоружил школьного стрелка при помощи объятий

"Это был очень эмоциональный момент для него, и это был эмоциональный момент для меня. Я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда мы молоды, мы не понимаем, что делаем, пока всё не закончится", — прокомментировал ЧП Лоу.