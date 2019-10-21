Видео: в США тренер разоружил школьного стрелка при помощи объятий

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e— ABC News (@ABC) October 19, 2019
В одной из школ в Портленде (США) тренер по футболу и лёгкой атлетике Кианон Лоу смог предотвратить страшную трагедию, когда студент ворвался в школу с оружием. Тренер разоружил ученика, после чего обнял его. Об этом сообщает телеканал ABC News.
ЧП случилось еще в мае, однако запись с камер наружного наблюдения была опубликована только на днях. Тогда СМИ сообщали, что тренеру удалось разоружить и повалить студента на пол, но на видеоролике четко видно, что на самом деле всё произошло иначе.
Из видео становится ясно, что тренер идет со школьником, забрав у него оружие. Уже в коридоре он обнимает его.
"Это был очень эмоциональный момент для него, и это был эмоциональный момент для меня. Я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда мы молоды, мы не понимаем, что делаем, пока всё не закончится", — прокомментировал ЧП Лоу.
Спустя некоторое время ученик был задержан полицией. В настоящее время ему 19 лет. Как передаёт телеканал, в тот момент у него обострились проблемы с психическим здоровьем. Парень признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия, а в качестве наказания получил три года условно.
"Это был лучший сценарий. Работники школы проделали отличную работу", — высказался о случившемся сержант полиции Брэд Якотс.
После данного инцидента тренер был провозглашён героем.