"Шесть лет прошло, вердикта нет!": общество "Золитуде 21.11" вышло на пикет

В Судебной администрации агентству LETA заявили, что судебное разбирательство по золитудской трагедии было организовано таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективный и быстрый судебный процесс, без неоправданных задержек.

Председатель Пардаугавского суда Адрия Булиня подчеркивает, что необходимо отличать продолжительность судопроизводства от продолжительности досудебного уголовного процесса.

Принимая во внимание, что досудебный уголовный процесс занял в общей сложности около двух лет, продолжительность судопроизводства на данный момент составляет три года и семь месяцев.

В ходе рассмотрения дела в суде были допрошены более 450 человек, в том числе по требованию участников процесса некоторые давали показания повторно. Также завершено судебное расследование, и участникам процесса было дано два месяца на подготовку к дебатам, которые уже начались.

На судебных дебатах уже выступили прокуроры обвинения, потерпевшие и представители обвиняемых.

Судебный процесс проходит настолько быстро, насколько это возможно, чтобы соблюдать процедуры, предписанные нормативными актами, и выполнить все процессуальные действия, указала Булиня.

Срок завершения уголовного процесса связан не только с объемом дела, юридической сложностью, количеством процессуальных действий, но и другими объективными обстоятельствами, например, нетрудоспособностью судей, говорится в заявлении суда.

14 сентября заболела одна из судей. Учитывая то, что уголовное дело рассматривается коллегиально в составе трех судей, одна из которых не является трудоспособной, судебные заседания не могут проходить в назначенное время.

Нормы Уголовно-процессуального закона предусматривают возможность замены судьи, участвующей в данном уголовном процессе, резервным судьей.

Нетрудоспособность судьи Земитане продолжается уже около месяца, и в конце октября будет известно, выйдет ли она на работу. Если ее нетрудоспособность сохранится, будет рассмотрена возможность ее замены на резервного судью.

В понедельник утром около 20 человек собрались у здания Пардаугавского суда в Риге для участия в акции общества пострадавших в золитудской трагедии "Золитуде 21.11", которая была организована, поскольку члены общества считают, что рассмотрение дела в суде затягивается.

В заявлении для средств массовой информации общество подчеркивает, что "судебное разбирательство по делу о трагедии в Золитуде все еще находится на стадии рассмотрения в суде первой инстанции, и в 2019 году по нему не было достигнуто существенного прогресса".

Пикетчики держали плакаты с надписями "Как долго мы будем ждать приговора?", "Шесть лет прошло, вердикта нет! Как долго мы будем ждать?", "Когда закончится этот суд?" и др.

Примерно через полчаса после начала акции протеста к ее участникам вышла помощник председателя Пардаугавского суда Виктория Межанце, которая проинформировала собравшихся, что сама Булиня к ним выйти не сможет, поскольку занимается рассмотрением дела.

Представитель суда в разговоре с протестующими подчеркнула, что судья Земитане, чья нетрудоспособность продолжается с середины сентября, проинформирует суд о состоянии своего здоровья в конце октября, а затем будут приняты решения о дальнейших действиях, в том числе - о необходимости привлечения нового судьи.

Межанце указала, что дело находится на заключительной стадии судебного разбирательства, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы избежать процессуальных ошибок, которые могут привести к отмене решения суда первой инстанции в последующих инстанциях.