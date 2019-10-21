Более половины латвийцев считают, что в школах должны рассказывать про ЛГБТ

По результатам исследования, 55% населения страны считают, что

учебные материалы должны включать информацию о разнообразии сексуальных ориентаций - гомосексуальной и бисексуальной ориентации.

В свою очередь 39% с этим не согласны. Еще 6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, 50% опрошенных считают, что эти учебные материалы должны также содержать информацию о трансгендерах, 44% категорически с этим не согласны, а 6% не смогли дать однозначного ответа на вопрос.

В то же время 51% респондентов положительно отреагировали на включение информации об интерсексуальности в школьные занятия и учебные материалы, 41% опрошенных были против этого, а 8% опрошенных не имели мнения по этому вопросу.

В среднем по Европейской союзу (ЕС) 71% респондентов считают, что школьные материалы должны включать информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Наиболее позитивно к этой идее относятся в Швеции - 93%, Нидерландах - 91%, Финляндии - 86%, а наиболее негативно - в Чехии, где эту идею поддержали только 48% респондентов, Румынии - 47%, Венгрии - 45%, Словакии - 44% - и Болгарии - 38%.

На вопрос, как бы они себя чувствовали, если бы у их ребенка были романтические отношения с человеком того же пола, 65% респондентов из Латвии ответили, что это заставило бы их чувствовать себя некомфортно, 7% сказали, что чувствовали бы себя в меру комфортно, а 18% респондентов чувствовали бы себя абсолютно комфортно.

В среднем по ЕС 27% населения этот факт заставил бы чувствовать себя некомфортно, а 55% это не побеспокоило бы.

В свою очередь 68% респондентов из Латвии ответили, что чувствовали бы себя неловко, если бы у их ребенка начались романтические отношения с трансгендером и только 12% опрошенных смогли бы полностью принять этот факт.

В среднем по ЕС для 43% населения это было бы вполне приемлемо, а 34% населения не поддержали бы такие отношения.

Как сообщалось ранее, отношение жителей Латвии к сексуальным меньшинствам является одним из самых негативных в ЕС.

Согласно исследованию "Евробарометра", только 25% респондентов из Латвии согласились с мнением, что однополые отношения можно считать нормальными. Для 68% респондентов отношения между представителями одного пола оказались неприемлемыми, а 7% не имели мнения по этому вопросу.

Схожее отношение наблюдается также к однополым бракам - 24% респондентов из Латвии готовы принять однополые браки, для 70% они неприемлемы, а 6% опрошенных не имеют мнения по этому вопросу.