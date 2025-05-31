Определены контактные лица после вспышки птичьего гриппа в Огрском крае

После подтверждения высокопатогенного подтипа птичьего гриппа H5N1 на ферме в Бирзгальской волости Огрского края, где содержались 190 домашних птиц, эпидемиологи определили трех контактных лиц. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
У контактных лиц на данный момент отсутствуют признаки заболевания, отмечают в SPKC. Центр также подчеркнул, что специалисты продолжают следить за развитием ситуации и при необходимости готовы провести тестирование контактных лиц.
В конце мая в Латвии впервые было подтверждено наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 среди домашних птиц. Очаг заболевания выявлен в хозяйстве, расположенном в Бирзгальской волости Огрского края, где содержались 190 птиц.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) на месте происшествия проводит комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием и его локализации, включая эпидемиологическое расследование с целью выяснить источник заражения и потенциальные пути распространения вируса.
Чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания, принято решение уничтожить все поголовье птиц в зараженном хозяйстве. Также подлежат уничтожению продукты, полученные от этих птиц. На территории фермы будут проведены тщательная очистка и дезинфекция.
Вокруг зараженного хозяйства установлены зоны ограничений в радиусе трех и десяти километров, в пределах которых запрещена перевозка живых домашних птиц и продукции птицеводства. В этих зонах также введены строгие меры биобезопасности на всех птицефермах и хозяйствах.
Высокопатогенный подтип H5N1 птичьего гриппа потенциально обладает зоонозным характером, то есть может представлять опасность не только для птиц, но и для других животных, включая человека.
До этого момента в Латвии случаи высокопатогенного птичьего гриппа регистрировались исключительно среди диких птиц.
Высокопатогенный птичий грипп - это острая, чрезвычайно заразная инфекция птиц, характеризующаяся высокой смертностью.
Основными клиническими симптомами заболевания являются резкое и быстрое ухудшение состояния птицы, вялость, отказ от корма, взъерошенное оперение, шаткая походка, удушье и другие признаки.
Основными переносчиками вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание часто протекает бессимптомно.
Домашние птицы заражаются, контактируя с инфицированными дикими птицами - например, при доступе к прудам или другим водоемам. Также птицы могут заразиться через загрязненный корм, обувь, одежду и предметы инвентаря, на поверхности которых оказался вирус.
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