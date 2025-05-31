Определены контактные лица после вспышки птичьего гриппа в Огрском крае

У контактных лиц на данный момент отсутствуют признаки заболевания, отмечают в SPKC. Центр также подчеркнул, что специалисты продолжают следить за развитием ситуации и при необходимости готовы провести тестирование контактных лиц.

В конце мая в Латвии впервые было подтверждено наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 среди домашних птиц. Очаг заболевания выявлен в хозяйстве, расположенном в Бирзгальской волости Огрского края, где содержались 190 птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) на месте происшествия проводит комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием и его локализации, включая эпидемиологическое расследование с целью выяснить источник заражения и потенциальные пути распространения вируса.

Чтобы остановить дальнейшее распространение заболевания, принято решение уничтожить все поголовье птиц в зараженном хозяйстве. Также подлежат уничтожению продукты, полученные от этих птиц. На территории фермы будут проведены тщательная очистка и дезинфекция.