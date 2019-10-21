В Риге целый дом мерзнет из-за одной квартиры: жильцам все равно придется платить за отопление

Несмотря на то, что в одном из рижских домов в на Бривибас гатве отопление подключено, в квартирах все еще холодно. Как отмечают в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), мастера не могут получить доступ к одной квартире, поэтому на данный момент отопительную систему починить невозможно. Однако в RNP считают, что платить за отопление жильцам придется в любом случае. Сами же жители думают над тем, чтобы обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC). Об этом сообщает передача 4.studija на Латвийском телевидении (LTV).
"В нашем доме отопление появилось 23 сентября, но не во всем здании. На данный момент из шести отопительных элементов в нашей квартире работают только два", - рассказал журналистам житель дома Райвис Спаранс.
Siltumserviss проинформирован о дефекте, были вызваны мастера.Они обследовали ситуацию, однако ничего не поменялось - батареи остались холодными. Жильцы повторно сообщили о проблеме, мастера пришли снова, однако и от второго визита пользы не было.
На данный момент, чтобы поддерживать тепло в квартирах, жители используют электрические обогреватели, однако это приводит к дополнительным затратам.
Представитель RNP Кристс Лейшкалнс пояснил журналистам, что представители предприятия не могут получить доступ к одной квартире, хозяин который находится не в Латвии. Поэтому всю отопительную систему нельзя починить.
"Это проблема и, к сожалению, сегодня мы не можем сказать, когда мы сможем попасть в эту квартиру, чтобы стабилизировать систему и люди получили бы абсолютно полноценную услугу отопления", - признался Лейшкалнс.
Предприятие связалось с владельцем квартиры, однако он не назвал конкретные сроки, когда сможет обеспечить доступ к жилью.
Гунтис Розенбергс, который проживает в доме уже 20 лет, рассказал, что тогда, когда "обхозяйствованием труб по подаче тепла занимались люди из Rīgas siltums, всегда перед началом отопительного сезона проверялось, все ли работает и циркулирает и, отопление включали в запланированные сроки".
"Очевидно, они не способны предоставить эту услугу в нормальном качестве, чтобы был результат", - отметил другой житель дома.
Между тем RNP не отказывается от позиции, что вся вина заключается в том, что нет доступа к одной квартире. Все починят тогда, когда смогут попасть в жилье.
Тем временем жильцы должны платить за отопление, которое особо не греет, а те, кто выбрал использовать электрические обогреватели, пришел крупный счет за электричество. .
"Да, они должны платить за тепло, если владельцы квартир считают, что этот платеж стоит разделить, тогда они должны заключить между собой соответствующее соглашение", - заявил Лейшкалнс.
В свою очередь Розенбергс допустил, что жители дома могли бы отказаться от уплаты счетов за по сути несуществующее отопление и обратиться в PTAC, "поскольку услугу мы к сожалению не получили".