В Риге целый дом мерзнет из-за одной квартиры: жильцам все равно придется платить за отопление

"В нашем доме отопление появилось 23 сентября, но не во всем здании. На данный момент из шести отопительных элементов в нашей квартире работают только два", - рассказал журналистам житель дома Райвис Спаранс.

Siltumserviss проинформирован о дефекте, были вызваны мастера.Они обследовали ситуацию, однако ничего не поменялось - батареи остались холодными. Жильцы повторно сообщили о проблеме, мастера пришли снова, однако и от второго визита пользы не было.

На данный момент, чтобы поддерживать тепло в квартирах, жители используют электрические обогреватели, однако это приводит к дополнительным затратам.

Представитель RNP Кристс Лейшкалнс пояснил журналистам, что представители предприятия не могут получить доступ к одной квартире, хозяин который находится не в Латвии. Поэтому всю отопительную систему нельзя починить.

"Это проблема и, к сожалению, сегодня мы не можем сказать, когда мы сможем попасть в эту квартиру, чтобы стабилизировать систему и люди получили бы абсолютно полноценную услугу отопления", - признался Лейшкалнс.

Предприятие связалось с владельцем квартиры, однако он не назвал конкретные сроки, когда сможет обеспечить доступ к жилью.

Гунтис Розенбергс, который проживает в доме уже 20 лет, рассказал, что тогда, когда "обхозяйствованием труб по подаче тепла занимались люди из Rīgas siltums, всегда перед началом отопительного сезона проверялось, все ли работает и циркулирает и, отопление включали в запланированные сроки".

"Очевидно, они не способны предоставить эту услугу в нормальном качестве, чтобы был результат", - отметил другой житель дома.

Между тем RNP не отказывается от позиции, что вся вина заключается в том, что нет доступа к одной квартире. Все починят тогда, когда смогут попасть в жилье.

Тем временем жильцы должны платить за отопление, которое особо не греет, а те, кто выбрал использовать электрические обогреватели, пришел крупный счет за электричество. .

"Да, они должны платить за тепло, если владельцы квартир считают, что этот платеж стоит разделить, тогда они должны заключить между собой соответствующее соглашение", - заявил Лейшкалнс.