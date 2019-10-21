Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил официального статуса свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди за нелояльность. Совсем недавно ей был присвоен статус консорта. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.

Как отмечается в заявлении тайского королевского двора, Вонгваджирапакди была слишком амбициозна и "пыталась поднять себя до статуса королевы". Ее поведение посчитали неуважительным по отношению к королю.

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Вонгваджирапакди стала первым почти за сто лет человеком в Таиланде, который удостоился титула королевского консорта. Статус был присвоен ей в июле этого года, через два месяца после того, как Маха Вачиралонгкорн женился на Сутхиде Тиджай. Она является заместительницей начальника личной службы безопасности короля. Тиджай удостоилась титула королевы.

Вонгваджирапакди имела звание генерал-майора. Она была военным пилотом, а также выполняла функции телохранительницы и медсестры тайского короля.

В августе этого года королевским двором Таиланда была опубликована фотография Сининат в кабине самолета-истребителя. Сообщалось, что король заказал написание биографии для своей фаворитки.

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